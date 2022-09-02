Пешком и вброд под обстрелами: в Херсонской области пенсионеры самостоятельно вышли из оккупации

Как обращают внимание правоохранители, безопасных путей эвакуации в настоящее время нет, вблизи сел на линии фронта идут тяжелые бои, населенные пункты ежедневно обстреливаются из реактивных систем залпового огня.

Но несмотря на смертельную опасность, украинцы все же самостоятельно выходят из-под обстрелов.

Название оккупированного поселка, из которого эвакуировались 12 жителей, не называется из соображений безопасности.

"Пожилые люди пешком преодолели несколько километров, после чего вброд через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции", - говорится в сообщении.

Уставших после долгого и опасного пути мужчин и женщин встретили и успокоили правоохранители.

На Херсонщине пожилые люди пешком вышли из оккупированного поселка на свободную территорию (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Люди рассказали, что всю жизнь прожили в селе, так что знают все возможные места переправы. Также они отметили, что в том населенном пункте еще остаются до 100 мирных жителей, преимущественно преклонного возраста, которые не захотели бросать дома и хозяйства.

Эвакуированных граждан доставили в безопасное место временного убежища подальше от зоны боевых действий.

Пенсионеры самостоятельно эвакуировались из оккупированного села в Херсонской области (фото: facebook.com/khersonpolice.official)