Пішки та вбрід під обстрілами: у Херсонській області пенсіонери самостійно вийшли з окупації

Як звертають увагу правоохоронці, безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту йдуть важкі бої, населені пункти щодня обстрілюються з реактивних систем залпового вогню.

Але незважаючи на смертельну небезпеку, українці все ж самостійно виходять з-під обстрілів.

Назва окупованого селища, з якого евакуювалися 12 жителів, не називається з міркувань безпеки.

"Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого брід через річку Інгулець дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Втомлених після довгого і небезпечного шляху чоловіків і жінок зустріли та заспокоїли правоохоронці.

На Херсонщині літні люди пішки вийшли з окупованого селища на вільну територію (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Люди розповіли, що все життя прожили в селі, так що знають всі можливі місця переправи. Також вони зазначили, що в тому населеному пункті ще залишаються до 100 мирних жителів, переважно похилого віку, які не захотіли кидати домівки та господарства.

Евакуйованих громадян доставили в безпечне місце тимчасового притулку подалі від зони бойових дій.

Пенсіонери самостійно евакуювалися з окупованого села в Херсонській області (фото: facebook.com/khersonpolice.official)