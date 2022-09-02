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Пішки та вбрід під обстрілами: у Херсонській області пенсіонери самостійно вийшли з окупації

Колаж РБК-Україна: пенсіонери самостійно вийшли з окупації в Херсонській області
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області літні люди пішки подолали непростий шлях, евакуювавшись із захопленого російськими окупантами селища у вільний населений пункт під контролем ЗСУ.

Про це 2 вересня передали в прес-службі поліції Херсонської області.

Як звертають увагу правоохоронці, безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту йдуть важкі бої, населені пункти щодня обстрілюються з реактивних систем залпового вогню.

Але незважаючи на смертельну небезпеку, українці все ж самостійно виходять з-під обстрілів.

Назва окупованого селища, з якого евакуювалися 12 жителів, не називається з міркувань безпеки.

"Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого брід через річку Інгулець дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Втомлених після довгого і небезпечного шляху чоловіків і жінок зустріли та заспокоїли правоохоронці.

На Херсонщині літні люди пішки вийшли з окупованого селища на вільну територію (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Люди розповіли, що все життя прожили в селі, так що знають всі можливі місця переправи. Також вони зазначили, що в тому населеному пункті ще залишаються до 100 мирних жителів, переважно похилого віку, які не захотіли кидати домівки та господарства.

Евакуйованих громадян доставили в безпечне місце тимчасового притулку подалі від зони бойових дій.

Пенсіонери самостійно евакуювалися з окупованого села в Херсонській області (фото: facebook.com/khersonpolice.official)

Раніше ми розповідали, що в Херсоні дідусь рятувався від окупації та пройшов пішки 250 км.

А також писали, як під Херсоном сім'я з 3-річною дитиною перепливла річку, рятуючись від окупантів.

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Херсонская область