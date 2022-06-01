В Херсоне дедушка спасался от оккупации и прошел пешком 250 км

В Херсоне пожилой мужчина решил спастись от оккупации и убежать из города. Он проделал путь пешком длиной в 250 километров.

Об этом сообщают в сети.

Как пенсионер покинул село в Херсонской области

Пенсионер Виктор Чайка из села Приморское Херсонской области вынужден был спасаться из оккупированного россиянами села. Он прошел пешком 250 километров.

Когда россияне начали перетаскивать технику в Скадовск, а над Приморским начали летать ракеты, дедушка решил спасаться. Он взял с собой небольшую сумку с вещами, чтобы переодеться, и пешком отправился в путь.

Ночевал в кустах

Мужчина прошел из Приморского 12 км до Скадовска, оттуда – 40 километров до Голой Пристани, затем – еще 25 километров до Олешек, оттуда – на Херсон, Берислав и в сторону Никополя. Ему не раз пришлось ночевать в кустах, ведь в случае движения ночью могли стрелять без разговоров.

В общей сложности за пять дней мужчина преодолел 250 км, пока вместе с двумя случайными попутчиками не встретил ВСУ на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

Украинские военные помогли мужчинам прибыть в спокойное место.

Пенсионеру удалось уйти от оккупантов