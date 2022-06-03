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Под Херсоном семья с 3-летним ребенком переплыла речку, спасаясь от оккупантов

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Херсонская область, Пятница 03 июня 2022 10:48
Под Херсоном семья с 3-летним ребенком переплыла речку, спасаясь от оккупантов История семьи, которая спаслась от оккупантов под Херсоном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области семья вынуждена была переплыть реку на лодке, чтобы спастись от оккупантов.

Об этой истории рассказали в издании "Грати".

История семьи из Большой Александровки

В поселке Большая Александровка российские военные несколько раз пытали местного жителя Анатолия Фоменко и угрожали убить его семью.

После освобождения мужчине пришлось вместе с матерью и трехлетним сыном переплыть реку, чтобы сбежать из оккупации.

Под Херсоном семья с 3-летним ребенком переплыла речку, спасаясь от оккупантовСемье удалось спастись от оккупантов (фото: graty.me)

Когда семья решилась на побег, они поняли, что через блокпосты ехать нельзя, поэтому решили переплыть через реку Ингулец.

В 17.00 семья вышла из своего дома в селе, их лодка стояла на другом берегу реки. Мужчина разделся, прыгнул в воду и переплыл на другую сторону. Лодка была без весел. Он ее отвязал, а потом из воды толкал к берегу.

Переплыв реку, семье пришлось идти по полям в соседнее село. Там они переночевали у сватов. Утром нужно было снова бежать.

Сына большую часть дороги приходилось нести на плечах. Мама помогала, как могла, потому что тело у Анатолия болело после избиения.

Под Херсоном семья с 3-летним ребенком переплыла речку, спасаясь от оккупантовАнатолия пытали оккупанты (фото: graty.me)

Украинцы пешком одолели 25 километров, пока их не подобрали украинские военные и подвезли в ближайшую деревню. Там уже их забрал брат Анатолия и увез к себе в деревню.

"Когда пришли к нашим, к блокпосту, такой моральный взрыв был. Слезы", - вспоминает Анатолий.

Они каждую секунду боялись, что их поймают россияне.

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