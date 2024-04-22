Песах 2024: головні традиції та заборони єврейського Великодня

Що треба знати про це свято

Песах або Пейсах - центральне юдейське свято на згадку про масовий вихід євреїв (ізраїльтян) з Єгипту (під проводом Мойсея).

Воно починається в 14 день місяця Нісан (за єврейським календарем) та святкується впродовж 7 днів у Ізраїлі та 8 днів поза його межами.

Шанується також караїмами, самаритянами й частково месіанськими юдеями.

Дослівна назва свята Песах перекладається як "пройшов повз" та означає, що Господь виявив милість і проніс весь свій гнів і кару повз єврейські будинки, при цьому вразивши родини єгиптян.

В основу свята покладено біблійний сюжет десятої єгипетської кари, згідно з яким на єгиптян обрушилася чергова кара Божа за поневолення євреїв і відмову фараона відпускати їх з рабства. При цьому єврейські родини, будинки яких були помічені жертовною кров'ю ягнят, змогли уникнути Божого гніву.

Лише після того, як в єгипетських родинах стали помирати всі народжені первістки, євреї з волі Всевишнього і під проводом Мойсея отримали довгоочікуване звільнення з рабства і здійснили Вихід з Єгипту (блукаючи пустелею впродовж 40 років).

Отже, Песах знаменує звільнення єврейського народу з багаторічного утиску та рабства, звільнення від гніту й прагнення до свободи.

Головні традиції єврейського Великодня

Історично склалися особливі традиції святкування цього великого свята для кожної єврейської родини. Насамперед ці дні юдеї проводять в молитві та читанні Тори.

Увечері в перший і другий день свята Песах за столом збирається вся родина.

Така ритуальна вечеря називається "седер" і до неї запрошуються всі нужденні, а також ті, хто не може зустріти свято зі своєю сім'єю з будь-яких причин.

На столі при цьому не має бути багато страв, тому орієнтовне меню може бути таким:

маца (прісний хліб із пшеничного борошна)

бейца (зварені круто або запечені в духовці яйця)

м'ясо на кістці

страви з гіркими травами та гірка зелень

вода з розведеною ложкою солі (щоб вмочати зелень)

фрукти та страви з них

Після цих страв можуть подавати також фаршировану рибу.

З напоїв дозволені вино та сік. При цьому один келих потрібно обов'язково залишити для пророка.

З третього по шостий день віряни можуть виходити на роботу, але працювати не заведено.

А вже сьомий і восьмий день - знову святкові. Завершують Песах молитвою, а також вживанням маци та вина.

Що суворо заборонено у період свята Песах

Впродовж свята Песах заборонено вживати та тримати вдома продукти:

виготовлені в результаті бродіння

приготовані на заквасці чи дріжджах

Не можна користуватися звичайним посудом, оскільки існує вірування, що впродовж року він "вбирає в себе" заборонені продукти.

Крім того, у перший та в останній день Песаха заборонено виконувати будь-яку роботу.