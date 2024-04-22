Щасливого Песаху: привітання зі світлим святом у прозі та віршах
22 квітня розпочалося світле юдейське свято Песах, яке триватиме до 30 квітня. Ця подія згадує вихід євреїв з Єгипту та їхнє звільнення від рабства.
Як красиво привітати з Песахом, а також що заборонено робити на це свято, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Новини Live", "Апостроф", сайт HappyB.
Що заборонено робити на Песах
В перший та останній день Песаха юдеям заборонено працювати. Також не можна вживати продукти, які зроблено на заквасці або дріжджах, або ж які було створено внаслідок бродіння. Таку їжу заборонено навіть тримати вдома.
Також на Песах заборонено користуватися звичайним посудом, бо вважається, що протягом року він вбирає в себе продукти, які не можна їсти на це свято.
Привітання з Песахом простими словами
- "Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням. Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе звільнення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєлюбність і життєрадісність наповнять серця разом з подякою, вірою і любов'ю. Радості та щастя!"
- "Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи та пошле благодать у твоє життя. Вітаю, від душі бажаю миру і щастя, любові та достатку, гармонії й радості, відчуття легкості та сприйняття всього прекрасного"
- "Вітаю з Великим іудейським святом! Нехай Песах принесе благополуччя, радість, нові події, радісне хвилювання. Здоров’я, гармонії з собою та з оточуючими, світлої радості та справжнього щастя! Нехай любов вас оточує всередині та зовні!".
Красивий вірш на Песах
"З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм".
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