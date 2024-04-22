Песах 2024: главные традиции и запреты еврейской Пасхи

В 2024 году праздничные дни центрального иудейского праздника Песах или же еврейской Пасхи приходятся на период с вечера 22 апреля (понедельник) до ночи 30 апреля (вторник).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом празднике, его традициях и запретах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Твоє місто", Chas News, Wikipedia.
Песах или Пейсах - центральный иудейский праздник в память о массовом выходе евреев (израильтян) из Египта (под предводительством Моисея).
Оно начинается в 14 день месяца Нисан (по еврейскому календарю) и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами.
Почитается также караимами, самаритянами и частично мессианскими иудеями.
Дословное название праздника Песах переводится как "прошедший мимо" и означает, что Господь проявил милость и пронес весь свой гнев и наказание мимо еврейских домов, при этом поразив семьи египтян.
В основу праздника положен библейский сюжет десятой египетской кары, согласно которой на египтян обрушилась очередная кара Божья за порабощение евреев и отказ фараона отпускать их из рабства. При этом еврейские семьи, дома которых были помечены жертвенной кровью ягнят, смогли избежать Божьего гнева.
Лишь после того, как в египетских семьях стали умирать все рожденные первенцы, евреи по воле Всевышнего и под предводительством Моисея получили долгожданное освобождение от рабства и совершили выход из Египта (бродя по пустыне в течение 40 лет).
Итак, Песах знаменует освобождение еврейского народа от многолетнего притеснения и рабства, освобождение от гнета и стремление к свободе.
Исторически сложились особые традиции празднования этого великого праздника для каждой еврейской семьи. Прежде всего эти дни иудеи проводят в молитве и чтении Торы.
Вечером в первый и второй день праздника Песах за столом собирается вся семья.
Такой ритуальный ужин называется "седер" и к нему приглашаются все нуждающиеся, а также те, кто не может встретить праздник со своей семьей по каким-либо причинам.
На столе при этом не должно быть много блюд, поэтому ориентировочное меню может быть следующим:
После этих блюд могут также подавать фаршированную рыбу.
Из напитков разрешены вино и сок. При этом один бокал нужно обязательно оставить для пророка.
С третьего по шестой день верующие могут выходить на работу, но работать не принято.
А уже седьмой и восьмой день - снова праздничные. Завершают Песах молитвой, а также употреблением мацы и вина.
В течение праздника Песах запрещено употреблять и держать дома продукты:
Нельзя пользоваться обычной посудой, поскольку существует верование, что в течение года она "впитывает" запрещенные продукты.
Кроме того, в первый и последний день Песаха запрещено выполнять любую работу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.
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