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Пес Патрон возмущен мультиком о нем, где он танцует возле мин

Пес Патрон возмутился мультику о нем (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Татьяна Самарук

В сети появился мультик о якобы псе-сапере Патроне, в котором он танцует возле мин, а вокруг все взрывается. Однако, ни Патрон, ни его команда не имеют отношения к созданию этого мультипликационного фильма.

В частности, образ четвероногого талисмана черниговских пиротехников авторы использовали незаконно. Об этом написали на официальной странице Патрона в Instagram.

Сегодня утром Патрону было отправлено сообщение, что он якобы выпустил мультик, в котором он танцует возле мин.

"Мне сегодня утром пришли сотни упоминаний. Что будто бы я выпустил мультик, в котором я...танцую возле мин. И все взрывается, а я танцую", - говорится в сообщении.

Патрона расстроил мультик "о нем" (instagram.com/patron_dsns)

Также была попытка найти производителей мультика, но это сделать не удалось. Однако, никто не давал согласия и лицензию на использование образа Патрона.

"Я, пес-сапер Патрон, не давал согласия и лицензию на использование моего образа и истории в этом мультфильме. Моя команда и я не участвовали в разработке сценария и не утверждали его", - написали на странице Патрона.

Украинцев призывают не распространять этот мультик, ведь он нивелирует работу пса Патрона. Все потому, что возле мин танцевать нельзя и огонь также опасен. К тому же возле снарядов и боеприпасов ходить нельзя.

"У знака "Осторожно мины!" нельзя даже махать хвостом", - добавил Патрон.

Также такой мультик возмущает, ведь дети, которые его посмотрят, будут копировать движения этого псевдосапера.

"Я прошу производителей этого мультика: остановитесь! Это не героически, не весело, не круто", - отметил Патрон.

Ранее мы сообщали, что в ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны.

Также мы писали, что Зеленский наградил саперов и знаменитого пса Патрона.

Кроме того, в сети продают миску пса Патрона за 15 тысяч гривен.

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песпес Патрон