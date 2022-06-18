Пес Патрон обурений мультиком про нього, де він танцює біля мін

Сьогодні зранку Патрону було надіслано повідомлення, що нібито він випустив мультик, в якому він танцює біля мін.

"Мені сьогодні зранку прийшли сотні згадок. Що наче б то я випустив мультик, в якому я…танцюю біля мін. І все вибухає, а я танцюю", - йдеться у повідомленні.

Патрона засмутив мультик "про нього" (instagram.com/patron_dsns)

Також була спроба знайти виробників мультика, але це зробити не вдалось. Однак, ніхто не давав згоди та ліцензію на використання образу Патрона.

"Я, пес-сапер Патрон, не давав згоди та ліцензію на використання мого образу та історії у цьому мультфільмі. Моя команда і я не брали участі в розробці сценарію та не затверджували його", - написали на сторінці Патрона.

Українців закликають не поширювати цей мультик, адже він нівелює роботу пса Патрона. Все тому, що біля мін танцювати не можна та вогонь також небезпечний. До того ж біля снарядів та боєприпасів ходити не можна.

"Біля знаку "Обережно міни!" не можна навіть махати хвостом", - додав Патрон.

Також такий мультик обурює, адже діти, які його подивляться, копіюватимуть рухи цього псевдосапера.

"Я прошу виробників цього мультика: зупиніться! Це не героїчно, не весело, не круто", - зазначив Патрон.