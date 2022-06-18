Пес Патрон обурений мультиком про нього, де він танцює біля мін

У мережі з'явився мультик про нібито пса-сапера Патрона, в якому він танцює біля мін, а навколо все вибухає. Однак, ні Патрон, ні його команда не мають відношення до створення цього мультиплікаційного фільму.
Зокрема, образ чотирилапого талісмана чернігівських піротехніків автори використали незаконно. Про це написали на офіційній сторінці Патрона в Instagram.
Сьогодні зранку Патрону було надіслано повідомлення, що нібито він випустив мультик, в якому він танцює біля мін.
"Мені сьогодні зранку прийшли сотні згадок. Що наче б то я випустив мультик, в якому я…танцюю біля мін. І все вибухає, а я танцюю", - йдеться у повідомленні.
Також була спроба знайти виробників мультика, але це зробити не вдалось. Однак, ніхто не давав згоди та ліцензію на використання образу Патрона.
"Я, пес-сапер Патрон, не давав згоди та ліцензію на використання мого образу та історії у цьому мультфільмі. Моя команда і я не брали участі в розробці сценарію та не затверджували його", - написали на сторінці Патрона.
Українців закликають не поширювати цей мультик, адже він нівелює роботу пса Патрона. Все тому, що біля мін танцювати не можна та вогонь також небезпечний. До того ж біля снарядів та боєприпасів ходити не можна.
"Біля знаку "Обережно міни!" не можна навіть махати хвостом", - додав Патрон.
Також такий мультик обурює, адже діти, які його подивляться, копіюватимуть рухи цього псевдосапера.
"Я прошу виробників цього мультика: зупиніться! Це не героїчно, не весело, не круто", - зазначив Патрон.
Раніше ми повідомляли, що в ДСНС показали роботу свого талісмана - пса Патрона, який знешкодив 90 мін з початку війни.
Також ми писали, що Зеленський нагородив саперів і знаменитого пса Патрона.
Окрім того, в мережі продають миску пса Патрона за 15 тисяч гривень.