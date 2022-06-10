ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривен

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 13:29
Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривен В сети продают миску пса Патрона за 15 тысяч гривен (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пес Патрон стал известным во время войны на всю страну. Наверное, это самая известная собака сейчас во всей Украине. Его любят взрослые и дети, его визит в другие города воспринимается, как приезд мега-звезды. И теперь все хотят игрушку пес Патрон, футболку, носки и другой мерч.

Как из пса Патрона сделали бренд и сколько пытаются заработать на нем - читайте ниже.

Миска пса Патрона

На OLX появилось объявление о продаже миски пса Патрона. Это не просто миска, а именно та, из которой Патрон пил во время своего визита во Львов. Владелец миски указал, что продает ее с разрешения владельца собаки.

В качестве подтверждения продавец по имени Анатолий опубликовал фото миски и пса в одном из кафе во Львове. Патрон ли на этих фотографиях или же похожий пес - подтвердить невозможно. И кстати, миска на фото - картонная, одноразовая.

За свою миску с надписью Патрон Анатолий просит 15 тысяч гривен и указывает, что деньги пойдут на поддержку ВСУ.

Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривен

Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенМерч с псом Патроном

Из пса Патрона сделали самый настоящий бренд. У него есть свои страницы в социальных сетях, где регулярно появляются фото собаки. А в интернете начался настоящий бум на изображение пса.

Чашки с Патроном, наклейки, магниты, подушечки, футболки, шоперы и носки - такими товарами завалены уже все интернет-магазины и сувенирные.

Но самое популярное - это мягкая игрушка пес Патрон. Стоимость такой собачки стартует от 350 гривен.

Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИ на том же OLX есть Патроны на любой вкус - фабричные и ручной работы. Хотя часто игрушка очень похожа на собрата Патрона - польского пса Рекса из детского мультфильма, только с жилетом и медалькой на шее.

Из пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривенИз пса Патрона сделали бренд: в сети продают его миску за 15 тысяч гривен

В популярности Патрона есть конечно же, хорошие стороны и не очень. Зооволонтеры уже сильно обеспокоены популярностью Патрона и желанием многих людей завести себе таких же собак. А эта порода не подходит для семейных диванов, они очень активные и ими нужно много заниматься.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что известно про самого знаменитого пса в Украине - Патрона.

А еще мы писали о том, что президент Украины наградил сотрудников ГСЧС и пса Патрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
собака животные пес Патрон
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее