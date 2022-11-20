Пес Патрон став першим собакою в історії з титулом "Пес Доброї Волі" від UNICEF

Найвідоміший пес України, пес-сапер та талісман чернігівських піротехніків ДСНС, став першим собакою у світі, який отримав титул "Пса доброї волі" UNICEF.

Про це йдеться на сторінці пса Патрона в Instagram.

"Ми не можемо більше стримувати себе і мовчати про це. Відбулася унікальна подія в історії ЮНІСЕФ. Вперше ми підписали меморандум про спільну роботу і надали статус "Пес Доброї волі" найвідомішому песику Патрону", - повідомили в ЮНІСЕФ Україна.

Зазначається, що Патрон дуже багато важить для дітей в Україні. І на підписання меморандуму запросили учасників уроку з мінної безпеки, який Патрон провів ще влітку.

"Привіт, це Патрон. Мій новий, я б сказав, титул "Пес Доброї Волі" означає, що всі наші бесіди про безпеку не були марними. Ще раз, прошу вас дуже сильно: якщо бачите незнайомий предмет або уламок ракети/снаряду. Не підходьте. Не чіпайте. Телефонуйте у 101. Пообіцяйте мені бути пильними. А я пообіцяю вас завжди дарувати свій лізь", - прокоментував свій новий статус Патрон.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Пес Патрон став відомим наприкінці березня 2022 року – його фото показали співробітники ДСНС у Чернігівській області. Завдання Патрона - знешкоджувати вибухонебезпечні предмети й з цим він чудово справляється від початку війни.

На момент російського вторгнення в Україну Патрону було два роки, і він уже встиг знешкодити близько 100 вибухонебезпечних предметів.

За майже 9 місяців війни таких вибухонебезпечних предметів Патрон знешкодив тисячі.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Собаку дуже люблять діти, з ним випускають мерч, марки, його зображення друкують на багатьох предметах. А ще Патрон – частий гість у Києві та спілкується з високопоставленими візитерами.