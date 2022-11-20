Пес Патрон стал первой собакой в истории с титулом "Пес Доброй Воли" от UNICEF

Самый известный пес Украины, пес-сапер и талисман черниговских пиротехников ГСЧС, стал первой собакой в мире, которая получила титул "Пса доброй воли" UNICEF.

Об этом говорится на странице пса Патрона в Instagram.

"Мы не можем больше сдерживать себя и молчать об этом. Произошло уникальное событие в истории ЮНИСЕФ. Впервые мы подписали меморандум о совместной работе и предоставили статус "Пес Доброй воли" самому известному песику Патрону", - сообщили в ЮНИСЕФ Украина.

Отмечается, что Патрон очень много значит для детей в Украине. И на подписание меморандума пригласили участников урока по минной безопасности, который Патрон провел еще летом.

"Привет, это Патрон. Мой новый, я б сказал, титул "Пес Доброй Воли" означает, что все наши беседы о безопасности не были напрасными. Еще раз, прошу вас сильно-пресильно: если видите незнакомый предмет или обломок ракеты/снаряда. Не подходите. Не трогайте. Звоните в 101. Пообещайте мне быть внимательными. А я пообещаю вас всегда дарить свой лизь", - прокомментировал свой новый статус Патрон.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Пес Патрон стал известен в конце марта 2022 года - его фото показали сотрудники ГСЧС в Черниговской области. Задача Патрона - обезвреживать взрывоопасные предметы и с этим он отлично справляется с самого начала войны.

На момент российского вторжения в Украину, Патрону было два года, и он уже успел обезвредить около 100 взрывоопасных предметов.

За почти 9 месяцев войны таких взрывоопасных предметов Патрон обезвредил уже тысячи.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Собаку очень любят дети, с ним выпускают мерч, марки, его изображение печатают на многих предметах. А еще Патрон - частый гость в Киеве и общается с высокопоставленными визитерами.