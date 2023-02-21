Пес Патрон угодил в клинику: что случилось
Самая знаменитая собака Украины пес по кличке Патрон, который "работает" в ГСЧС и стал талисманом черниговских пиротехников, угодил в клинику, где проходит обследование.
Об этом говорится в Instagram-аккаунте самого пса-сапера.
Хвостатый специалист по разминированию от "первого лица" рассказал о медицинских процедурах, которые вынужден проходить из-за специфики своего ремесла.
На них Патрона отвел владелец легендарного пса породы джек-рассел-терьер, начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев
Дело в том, что животное вдыхает вещества, которые при накоплении в организме могут причинить вред. Во избежание этого Патрон должен отправляться на плановые обследования и сдавать кровь на анализы.
При этом хвостатый сапер заверил всех, что чувствует себя нормально и здоров.
"Я в клинике. Меня жестоко схватили и сдерживали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (!!!), Михаил тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными... Держал мне рот, закрывал глаза, чтобы я не видел иглу. Я видел! Я все видел и всех запомнил!" - в иронической форме "словами" Патрона описывается ситуация.
Пес Патрон у ветеринаров (фото: instagram.com/patron_dsns)
В публикации также отмечается, что такие анализы и витамины "стоят немало", и если у самого четверолапого пиротехника возможности посещать процедуры есть, но у других животных их может не быть.
В этом контексте Патрон призывает людей приобщаться к благотворительности, и объявил об открытии отдельной банки для лечения животных - все пожертвования будут переданы зоозащитникам.
Пес Патрон в клинике на обследовании (фото: instagram.com/patron_dsns)
"Животные имеют право на качественную медицину, получить лучшее лекарство и заботу. Каждое животное, даже хомячки. Но у них нет средств на это. Надеюсь, мы сможем вместе им помочь", - говорится в публикации.
Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)
Ранее сообщалось, что пес Патрон стал первой собакой в истории с титулом "Пес Доброй Воли" от UNICEF.
А также мы писали, что пес Патрон был возмущен мультиком о себе, где он танцует возле мин.