Первый тренер, который вывел сборную в 1/4 финала Евро: все голы Шевченко за сине-желтых (видео)
Сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко смогла впервые пройти в 1/4 финала Евро, и сейчас в нашем активе шесть забитых мячей в четырех матчах. Сам же главный тренер сине-желтых и самый титулованный футболист Украины до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды, являясь автором 48 голов в 111 играх.
Видео голов Шевченко за сборную Украины, за которую играл нападающий с 1995 до 2012 года, и тренером которой стал в 2016-м - смотрите в материале ниже.
Примечательно, что в победном матче со Швецией 29 июня украинским футболистам удалось забить два мяча - столько же в свое время отправил в ворота головой сам Шева на своей последней игре в составе сборной на Евро 2012.
Теперь же сине-желтые усиленно готовятся 3 июля ко встрече с командой Англии, которой некоторые авторитетные эксперты пророчат победу в чемпионате 2020. Какой будет итог матча с серьезным соперником можно только догадываться, а мы просто напомним, что Андрей Николаевич забивал и англичанам прежде - в 2009 году.
Наиболее полная подборка голов Шевы за все время его участия в сборной Украины на просторах сети была собрана блогером на YouTube-канале "Футбольні цікавинки".
Нужно сказать, что и она включает только 46 из 48 голов Андрея Шевченко, а архивные ролики еще двух забитым им мячей пока найти так и не посчастливилось. Тем не менее давайте пересмотрим почти все голы легендарного Шевы за сине-желтых.
Видео: все голы Андрея Шевченко за сборную Украины (кроме двух)
Голы Шевченко за сборную Украины в этой подборке включают:
- №2 Гол Северной Ирландии в 1997 году
- №3, 4 Голы Армении в 1997 году
- №5 Гол Шевченко Хорватии в 1997 году
- №7 Гол Шевченко России в 1999 году
- №8 Гол Словении в 1999 году
- №9 Гол Болгарии в 2000 году
- №10 Гол Польше в 2000 году
- №11,12 Голы Андрея Шевченко Армении в 2000 году
- №13 Гол Норвегии в 2000 году
- №14 Гол Шевченко Уэльсу в 2001 году
- №15,16 Гол Беларуси в 2001 году
- №17 Гол Армении в 2001 году
- №18 Гол в ворота Польши в 2001 году
- №19 Гол Германии в 2001 году
- №20,21 Голы Шевченко Армении в 2003 году
- №22 Гол Испании в 2003 году
- №23 Гол Греции в 2004 году
- №24 Гол Грузии в 2004 году
- №25, 26 Голы Шевченко Турции в 2004 году
- №27 Гол Казахстану в 2005 году
- №28 Гол Албании в 2005 году
- №29 Гол Люксембургу в 2006 году
- №30 Гол Саудовской Аравии в 2006 году
- №31 Гол Тунису в 2006 году
- №32 Гол Грузии в 2006 году
- №33 Гол Шотландии в 2006 году
- №34 Гол Италии в 2007 году
- №35 Гол Шотландии в 2007 году
- №36 Гол Франции в 2007 году
- №37 Гол Сербии в 2008 году
- №38 Гол Беларуси в 2008 году
- №39 Гол Казахстану в 2008 году
- №40 Гол Шевченко Англии в 2009 году
- №41 Гол Хорватии в 2009 году
- №42 Гол Андорре в 2009 году
- №43 Гол Андорре в 2009 году
- №44,45 Голы Шевченко Литве в 2010 году
- №46 Гол Болгарии в 2011 году
- №47,48 Голы Андрея Шевченко Швеции в 2012 году
Напомним, ранее мы показывали яркое видео всех голов сборной Украины на Евро 2020.
А также мы публиковали видео всех голов сборной Украины на пути к Евро 2020.