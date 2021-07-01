Перший тренер, який вивів збірну до 1/4 фіналу Євро: всі голи Шевченка за синьо-жовтих (відео)

Збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка змогла вперше пройти в 1/4 фіналу Євро, і зараз в нашому активі шість забитих м'ячів у чотирьох матчах. Сам же головний тренер синьо-жовтих і найтитулованіший футболіст України досі залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди, будучи автором 48 голів у 111 іграх.

Відео голів Шевченка за збірну України, за яку грав нападник з 1995 до 2012 року, і тренером якої став у 2016-му - дивіться в матеріалі нижче.

Примітно, що в переможному матчі зі Швецією 29 червня українським футболістам вдалося забити два м'ячі - стільки ж свого часу відправив у ворота головою сам Шева на своїй останній грі у складі збірної на Євро 2012.

Тепер же синьо-жовті посилено готуються 3 липня до зустрічі з командою Англії, якій деякі авторитетні експерти пророкують перемогу в чемпіонаті 2020. Який буде підсумок матчу з серйозним суперником можна тільки здогадуватися, а ми просто нагадаємо, що Андрій Миколайович забивав і англійцям раніше - у 2009 році.

Найповніша добірка голів Шеви за весь час його участі в збірній України на просторах мережі була зібрана блогером на YouTube-каналі "Футбольні цікавинки".

Потрібно сказати, що і вона включає тільки 46 з 48 голів Андрія Шевченка, а архівні ролики ще двох забитим їм м'ячів поки знайти так і не пощастило. Проте давайте переглянемо майже всі голи легендарного Шеви за синьо-жовтих.

Відео: всі голи Андрія Шевченка за збірну України (крім двох)

Голи Шевченка за збірну України в цій добірці включають: