Перший тренер, який вивів збірну до 1/4 фіналу Євро: всі голи Шевченка за синьо-жовтих (відео)
Збірна України з футболу під керівництвом Андрія Шевченка змогла вперше пройти в 1/4 фіналу Євро, і зараз в нашому активі шість забитих м'ячів у чотирьох матчах. Сам же головний тренер синьо-жовтих і найтитулованіший футболіст України досі залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди, будучи автором 48 голів у 111 іграх.
Відео голів Шевченка за збірну України, за яку грав нападник з 1995 до 2012 року, і тренером якої став у 2016-му - дивіться в матеріалі нижче.
Примітно, що в переможному матчі зі Швецією 29 червня українським футболістам вдалося забити два м'ячі - стільки ж свого часу відправив у ворота головою сам Шева на своїй останній грі у складі збірної на Євро 2012.
Тепер же синьо-жовті посилено готуються 3 липня до зустрічі з командою Англії, якій деякі авторитетні експерти пророкують перемогу в чемпіонаті 2020. Який буде підсумок матчу з серйозним суперником можна тільки здогадуватися, а ми просто нагадаємо, що Андрій Миколайович забивав і англійцям раніше - у 2009 році.
Найповніша добірка голів Шеви за весь час його участі в збірній України на просторах мережі була зібрана блогером на YouTube-каналі "Футбольні цікавинки".
Потрібно сказати, що і вона включає тільки 46 з 48 голів Андрія Шевченка, а архівні ролики ще двох забитим їм м'ячів поки знайти так і не пощастило. Проте давайте переглянемо майже всі голи легендарного Шеви за синьо-жовтих.
Відео: всі голи Андрія Шевченка за збірну України (крім двох)
Голи Шевченка за збірну України в цій добірці включають:
- №2 Гол Північній Ірландії в 1997 році
- №3, 4 Голи Вірменії в 1997 році
- №5 Гол Шевченка Хорватії в 1997 році
- №7 Гол Шевченка Росії в 1999 році
- №8 Гол Словенії в 1999 році
- №9 Гол Болгарії в 2000 році
- №10 Гол Польщі в 2000 році
- №11,12 Голи Андрія Шевченка Вірменії в 2000 році
- №13 Гол Норвегії в 2000 році
- №14 Гол Шевченка у 2001 році
- №15,16 Гол Білорусі в 2001 році
- №17 Гол Вірменії в 2001 році
- № 18 Гол у ворота Польщі в 2001 році
- № 19 Гол Німеччини в 2001 році
- №20, 21 Голи Шевченка Вірменії у 2003 році
- № 22 Гол Іспанії в 2003 році
- №23 Гол Греції в 2004 році
- №24 Гол Грузії в 2004 році
- №25, 26 Голи Шевченка Турції в 2004 році
- №27 Гол Казахстану в 2005 році
- №28 Гол Албанії в 2005 році
- №29 Гол Люксембургу в 2006 році
- № 30 Гол Саудівської Аравії в 2006 році
- №31 Гол Тунісу в 2006 році
- №32 Гол Грузії в 2006 році
- № 33 Гол Шотландії в 2006 році
- №34 Гол Італії в 2007 році
- № 35 Гол Шотландії в 2007 році
- № 36 Гол Франції в 2007 році
- №37 Гол Сербії в 2008 році
- №38 Гол Білорусі в 2008 році
- №39 Гол Казахстану в 2008 році
- №40 Гол Шевченка Англії в 2009 році
- № 41 Гол Хорватії в 2009 році
- № 42 Гол Андоррі в 2009 році
- № 43 Гол Андоррі в 2009 році
- №44,45 Голи Шевченка Литві в 2010 році
- №46 Гол Болгарії в 2011 році
- №47,48 Голи Андрія Шевченка Швеції у 2012 році
Нагадаємо, раніше ми показували яскраве відео всіх голів збірної України на Євро 2020.
А також ми публікували відео всіх голів збірної України на шляху до Євро 2020.