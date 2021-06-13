Яркое видео всех голов сборной Украины на пути к Евро 2020

Сборная Украины на Евро 2020 сыграет первый матч с Нидерландами сегодня, 13 июня. И хотя букмекеры уже назвали победителя этого важнейшего поединка, но все мы знаем, что футбол - очень непредсказуемая игра: мяч круглый, поле ровное, а побеждает тот, у кого крепче сила духа.

Итак. До первого матча сборной Украины на Евро 2020 остаются считанные часы. А пока мы вместе с УЕФА предлагаем вам посмотреть видео всех голов, которые забила наша сборная на пути к финальной части самого престижного турнира континента.