Украину засыпает первым снегом: невероятные фото зимней сказки

В Украине посреди ноября заснежило (илюстративне фото: pixabay.com)

В Сети показали фото первого снега в Украине

До начала зимы осталось ровно 15 дней, но в Сумской и Харьковской областях погода уже напоминает о том, что скоро холода. Так, 15 ноября в регионах заснежило. В частности, в Шостке и Харьове выпал первый снег сезона 2020-2021.

Фотографиями заснеженных городов делятся местные жители в соцсетях. В комментариях люди выражают радость и радуются зимней сказке.

"С первым снегом", - говорится в сообщении сообщества Сум в Instagram.



В Шостке посреди ноября город погрузился в зимнюю сказку (фото: Павел Баглай/Instagram.com)

Также пользователи публикуют фотографии заснеженного города, поздравляя друг друга с первым снегом.

Первый снег выпал в Шостке (фото: instagram.com/marina_gaytina)

Шостку засыпало снегом (фото: som.935)

Также первый этой осенью снег сегодня выпал в Харькове. Местные жители активно публикуют на своих страницах в Сети фото с первым снегом.

В Харькове 15 ноября заснежило (фото: t.me/kharkiv_1654/10305)

Также харьковчане обнародуют видеоролики с сегодняшним снегом.

В Харькове выпал снег (видео: instagram.com/inessainessainess)

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Украине 15 ноября будет прохладная погода. В течение дня в Сумской области обещают мокрый снег. В центральных и северных регионах ожидаются дожди.

Как сообщалось, в начале ноября заснежило в Карпатах и Ивано-Франковской области.