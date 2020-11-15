Дожди, заморозки и местами мокрый снег: погода в Украине на сегодня

Фото: человек с зонтом (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 15 ноября, будет прохладная погода. В центральных и северных регионах ожидаются дожди, в Сумской области возможен мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода во всех областях

В восьми областях Украины - Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской, ожидаются дожди. В Сумской области также возможен мокрый снег.

Температура воздуха в центральных областях будет колебаться от +5 до +8 градусов. Ночью +1+4 градуса. В Сумской, Полтавской и на востоке страны +2+5 градусов днем, ночью от -2 до +1 градуса. В южных и западных областях днем будет +6+10 градусов, ночью +2+6.

Погода в Киеве

В столице в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха днем будет в районе +6+8 градусов, ночью +3+5.

Ранее РБК-Украина писало, что в понедельник, 16 ноября, в восточных и южных областях Украины возможен мокрый снег.

Также сообщалось, в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.