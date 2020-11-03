Зима в ноябре: регион Украины засыпает пушистым снегом (фото)

Карпаты засыпало снегом (фото: pixabay.com)

С 30 октября в Карпатах выпал первый снег

Карпаты засыпало снегом еще в октябре, но с наступлением третьего месяца осени осадки в горах продолжаются. Так, с 1 ноября снежный покров укрыл не только Карпаты, но и Ивано-Франковскую область. На момент 3 ноября температура воздуха в горах от - 3 до - 6 градусов мороза.

Туристы и местные жители с удовольствием делятся в соцсетях своими фотографиями первого снега сезона 2020-2021.

На снимках мы можем увидеть, как красиво блестят белоснежные осадки и как безупречно они контрастируют с голубым небом.

В Карпатах лежит великолепный снег (фото: apostrophe.ua)

Отметим, что синоптики единогласно сообщают о дальнейшем похолодании в Украине. Так, 3 ноября на Западе обещают мокрый снег и температуру 0 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позже всего истории. К этому позже она приходила в столицу 7 октября 1999 года.

Также мы писали, что синоптики рассказали, ждать ли украинцам снега в ноябре 2020 года.