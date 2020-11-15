Україну засипає першим снігом: неймовірні фото зимової казки

В Україні посеред листопада засніжило (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Мережі показали фото першого снігу в Україні

До початку зими залишилося рівно 15 днів, але у Сумській і Харківській областях погода вже нагадує про те, що незабаром холоди. Так, 15 листопада у регіонах засніжило. Зокрема, у Шостці і Харкові випав перший сніг сезону 2020-2021.

Світлинами із засніжених міст діляться місцеві мешканці у соцмережах. У коментарях люди висловлюють радість і тішаться зимовою казкою.

"З першим снігом", - йдеться у повідомленні спільноти Сум в Instagram.



У Шостці посеред листопада місто поринуло у зимову казку (фото: Павло Баглай/Instagram.com)

Також користувачі публікують фотографії засніженого міста, вітаючи одне одного, з першим снігом.

Перший сніг випав у Шостці (фото: instagram.com/marina_gaytina)

Шостку засипало снігом (фото: som.935)

Також перший цієї осені сніг сьогодні випав у Харкові. Місцеві жителі активно публікують на своїх сторінках у Мережі фото з першим снігом.

У Харкові 15 листопада засніжило (фото: t.me/kharkiv_1654/10305)

Також харків'яни оприлюднюють відеоролики з сьогоднішнім снігом.

У Харкові випав сніг (відео: instagram.com/inessainessainess)

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, в Україні 15 листопада буде прохолодна погода. Упродовж дня в Сумській області обіцяють мокрий сніг. У центральних і північних регіонах очікуються дощі.

Як повідомлялося, на початку листопада засніжило в Карпатах й Івано-Франківській області.