Первый раз в первый класс: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

Начался август, а значит скоро завершится лето, а с ним и беззаботные дни. Для многих детей эта осень будет особенная, так как они первый раз в жизни пойдут в школу. Родители дошкольников обеспокоены одним, как достойно собрать ребенка в первый класс и не ударить лицом в грязь. Издание "Вести" составило список необходимых вещей первоклашке, исходя из собственного опыта.

Чернильная ручка

Необходима ребенку для того, чтобы научиться правильно и красиво писать. Этот предмет канцелярии обойдется родителям от 80 гривен за штуку. В комплект входит сама ручка и 4 сменных картриджа.

Инфографика (vesti.ua)

Тетради для письма

К тетрадям выдвигаются нешуточные требования. Листы не должны быть чисто белыми, а бумага не должна быть слишком тонкой. 10 тетрадок обойдутся родителю примерно в 6,50 гривен за штуку. Их нужно 20 штук.

Ранец или рюкзак

Этот аксессуар должен быть надежным и прочным, с крепкой задней стенкой, чтобы хорошо фиксировать спину. Шлейки должны быть мягкими, желательно с дополнительной перемычкой для распределения нагрузки на груди. Ранец "выльется" родителям примерно в 1500 гривен.

Одежда для школьника

Хотя школьную форму отменили, требования к одежде выдвигаются такие, что она должна быть обязательно в деловом стиле. Комлект для мальчика будет стоить примерно 1200 гривен,для девочки около 1500.

Примерный список покупок для ребенка выглядит так:

Канцелярия

Тетради 20 шт — 6,50 грн/шт

Ручки шариковые 5 шт — 7 грн/шт

Ручки чернильные 2 шт — 80 грн/шт

Простые карандаши 5 шт — 5 грн/шт

Подставка для книг — 15 грн

Обложки для книг и тетрадей для 1 класса — 20 грн

Линейка — 10 грн

Точилка — 10 грн

Ластик — 5 грн

Альбом для рисования — 25 грн

Краски — 35 грн

Кисти — 15 грн

Карандаши цветные — 35 грн

Цветная бумага — 20 грн

Клей ПВА — 7 грн

Пластилин — 35 грн/упаковка

Пенал — 150 грн

Одежда

Спортивный костюм — от 400 грн

Рюкзак ортопедический — 1500 грн

Кроссовки — от 500 грн

Брюки — от 500 грн

Юбка — от 300 грн

Пиджак — от 600 грн

Блузки девочкам 2 шт. — от 400 грн/шт

Рубашки мужские 2 шт — от 350 грн/шт

Туфли осенние кожанные 900-1500 грн

Мебель

Парта ростовая — 4500 грн

Стул ростовой — 2200 грн

Общая сумма - 12 904 грн.

Как мы ранее писали, в Украине людям невыгодно регистрировать брак, ведь тогда женщины не смогут получать социальную помощь и дополнительные выплаты для матерей-одиночек. Возможно поэтому количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат.