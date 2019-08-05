Первый раз в первый класс: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

Журналисты рассказали, во сколько родителям обойдется собрать ребенка в первый класс
Начался август, а значит скоро завершится лето, а с ним и беззаботные дни. Для многих детей эта осень будет особенная, так как они первый раз в жизни пойдут в школу. Родители дошкольников обеспокоены одним, как достойно собрать ребенка в первый класс и не ударить лицом в грязь. Издание "Вести" составило список необходимых вещей первоклашке, исходя из собственного опыта.
Чернильная ручка
Необходима ребенку для того, чтобы научиться правильно и красиво писать. Этот предмет канцелярии обойдется родителям от 80 гривен за штуку. В комплект входит сама ручка и 4 сменных картриджа.
Инфографика (vesti.ua)
Тетради для письма
К тетрадям выдвигаются нешуточные требования. Листы не должны быть чисто белыми, а бумага не должна быть слишком тонкой. 10 тетрадок обойдутся родителю примерно в 6,50 гривен за штуку. Их нужно 20 штук.
Ранец или рюкзак
Этот аксессуар должен быть надежным и прочным, с крепкой задней стенкой, чтобы хорошо фиксировать спину. Шлейки должны быть мягкими, желательно с дополнительной перемычкой для распределения нагрузки на груди. Ранец "выльется" родителям примерно в 1500 гривен.
Одежда для школьника
Хотя школьную форму отменили, требования к одежде выдвигаются такие, что она должна быть обязательно в деловом стиле. Комлект для мальчика будет стоить примерно 1200 гривен,для девочки около 1500.
Примерный список покупок для ребенка выглядит так:
Канцелярия
Тетради 20 шт — 6,50 грн/шт
Ручки шариковые 5 шт — 7 грн/шт
Ручки чернильные 2 шт — 80 грн/шт
Простые карандаши 5 шт — 5 грн/шт
Подставка для книг — 15 грн
Обложки для книг и тетрадей для 1 класса — 20 грн
Линейка — 10 грн
Точилка — 10 грн
Ластик — 5 грн
Альбом для рисования — 25 грн
Краски — 35 грн
Кисти — 15 грн
Карандаши цветные — 35 грн
Цветная бумага — 20 грн
Клей ПВА — 7 грн
Пластилин — 35 грн/упаковка
Пенал — 150 грн
Одежда
Спортивный костюм — от 400 грн
Рюкзак ортопедический — 1500 грн
Кроссовки — от 500 грн
Брюки — от 500 грн
Юбка — от 300 грн
Пиджак — от 600 грн
Блузки девочкам 2 шт. — от 400 грн/шт
Рубашки мужские 2 шт — от 350 грн/шт
Туфли осенние кожанные 900-1500 грн
Мебель
Парта ростовая — 4500 грн
Стул ростовой — 2200 грн
Общая сумма - 12 904 грн.
Как мы ранее писали, в Украине людям невыгодно регистрировать брак, ведь тогда женщины не смогут получать социальную помощь и дополнительные выплаты для матерей-одиночек. Возможно поэтому количество матерей-одиночек резко выросло после пересмотра размера выплат.