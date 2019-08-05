Перший раз у перший клас: скільки коштуватиме зібрати дитину в школу

Журналісти розповіли, у скільки обійдеться батькам зібрати дитину в перший клас
Почався серпень, а значить скоро завершиться літо, а з ним і безтурботні дні. Для багатьох дітей ця осінь буде особлива,через те, що вони перший раз в житті підуть в школу. Батьки дошкільнят стурбовані одним, як гідно зібрати дитину в перший клас і не вдарити обличчям в бруд. Видання "Весті" склало список необхідних речей першокласнику, виходячи з власного досвіду.
1. Чорнильна ручка
Необхідна дитині для того, щоб навчитися правильно і красиво писати. Цей предмет канцелярії обійдеться батькам від 80 гривень за штуку. В комплект входить сама ручка і 4 змінних картриджа.
Інфографіка (vesti.ua)
Зошити для письма
До зошитів висуваються серйозні вимоги. Листи не повинні бути чисто білими, а папір не повинен бути дуже тонким. 10 зошитів обійдуться батькам приблизно в 6. 50 гривень за штуку. Їх потрібно 20 штук.
Ранець або рюкзак
Цей аксесуар повинен бути надійним і міцним, з міцною задньою стінкою, щоб добре фіксувати спину. Шлейки повинні бути м'якими, бажано з додатковою перемичкою для розподілу навантаження на грудях. Ранець "виллється" батькам приблизно в 1500 гривень.
Одяг для школяра
Хоча шкільну форму скасували, вимоги до одягу висуваються такі, що вона повинна бути обов'язково в діловому стилі. Комплект для хлопчика коштуватиме приблизно 1200 гривень,для дівчинки близько 1500.
Приблизний список покупок для дитини виглядає так:
Канцелярія
Зошити 20 шт — 6,50 грн/шт
Ручки кулькові 5 шт — 7 грн/шт
Ручки чорнильні 2 шт — 80 грн/шт
Прості олівці 5 шт — 5 грн/шт
Підставка для книг — 15 грн
Обкладинки для книг та зошитів для 1 класу — 20 грн
Лінійка — 10 грн
Точилка — 10 грн
Ластик — 5 грн
Альбом для малювання — 25 грн
Фарби — 35 грн
Кисті — 15 грн
Олівці кольорові — 35 грн
Кольоровий папір — 20 грн
Клей ПВА — 7 грн
Пластилін — 35 грн./упаковка
Пенал — 150 грн
Одяг
Спортивний костюм — від 400 грн
Ортопедичний Рюкзак — 1500 грн
Кросівки — від 500 грн
Штани — від 500 грн
Спідниця — від 300 грн
Піджак — від 600 грн
Блузки дівчаткам 2 шт — від 400 грн/шт
Сорочки чоловічі 2 шт — від 350 грн/шт
Туфлі осінні шкіряні 900-1500 грн
Меблі
Парта ростова — 4500 грн
Стілець ростової — 2200 грн
Загальна сума - 12 904 грн.
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