Перший раз у перший клас: скільки коштуватиме зібрати дитину в школу

Почався серпень, а значить скоро завершиться літо, а з ним і безтурботні дні. Для багатьох дітей ця осінь буде особлива,через те, що вони перший раз в житті підуть в школу. Батьки дошкільнят стурбовані одним, як гідно зібрати дитину в перший клас і не вдарити обличчям в бруд. Видання "Весті" склало список необхідних речей першокласнику, виходячи з власного досвіду.

1. Чорнильна ручка

Необхідна дитині для того, щоб навчитися правильно і красиво писати. Цей предмет канцелярії обійдеться батькам від 80 гривень за штуку. В комплект входить сама ручка і 4 змінних картриджа.

Інфографіка (vesti.ua)

Зошити для письма

До зошитів висуваються серйозні вимоги. Листи не повинні бути чисто білими, а папір не повинен бути дуже тонким. 10 зошитів обійдуться батькам приблизно в 6. 50 гривень за штуку. Їх потрібно 20 штук.

Ранець або рюкзак

Цей аксесуар повинен бути надійним і міцним, з міцною задньою стінкою, щоб добре фіксувати спину. Шлейки повинні бути м'якими, бажано з додатковою перемичкою для розподілу навантаження на грудях. Ранець "виллється" батькам приблизно в 1500 гривень.

Одяг для школяра

Хоча шкільну форму скасували, вимоги до одягу висуваються такі, що вона повинна бути обов'язково в діловому стилі. Комплект для хлопчика коштуватиме приблизно 1200 гривень,для дівчинки близько 1500.

Приблизний список покупок для дитини виглядає так:

Канцелярія

Зошити 20 шт — 6,50 грн/шт

Ручки кулькові 5 шт — 7 грн/шт

Ручки чорнильні 2 шт — 80 грн/шт

Прості олівці 5 шт — 5 грн/шт

Підставка для книг — 15 грн

Обкладинки для книг та зошитів для 1 класу — 20 грн

Лінійка — 10 грн

Точилка — 10 грн

Ластик — 5 грн

Альбом для малювання — 25 грн

Фарби — 35 грн

Кисті — 15 грн

Олівці кольорові — 35 грн

Кольоровий папір — 20 грн

Клей ПВА — 7 грн

Пластилін — 35 грн./упаковка

Пенал — 150 грн

Одяг

Спортивний костюм — від 400 грн

Ортопедичний Рюкзак — 1500 грн

Кросівки — від 500 грн

Штани — від 500 грн

Спідниця — від 300 грн

Піджак — від 600 грн

Блузки дівчаткам 2 шт — від 400 грн/шт

Сорочки чоловічі 2 шт — від 350 грн/шт

Туфлі осінні шкіряні 900-1500 грн

Меблі

Парта ростова — 4500 грн

Стілець ростової — 2200 грн

Загальна сума - 12 904 грн.

Як ми раніше писали, в Україні людям невигідно реєструвати шлюб, адже тоді жінки не зможуть отримувати соціальну допомогу і додаткові виплати для матерів-одиначок. Можливо тому кількість матерів-одиначок різко зросла після перегляду розміру виплат.