Первый в истории крестный ход ПЦУ: как это было (фоторепортаж)

Крестный ход ПЦУ 28 июля для Украины является первым в истории. В 2019 году отмечается 1031-я годовщина великого события для верующих. К Софии Киевской в центре столицы с самого утра стали собираться тысячи верующих, которые пришли на божественную литургию во главе с митрополитом Епифанием. Прихожане недавно получившей автономию церкви собрались, чтобы отметить праздник Крещения Руси. О том, как проходило празднество, сообщает фотокорреспондент STYLER Виталий Носач.

К празднику Крещения Руси традиционно приурочен православный Крестный ход. Начало исторического события для ПЦУ состоялось утром возле собора Софии Киевской. Люди смотрели литургию на большом экране, установленном во дворе Софии Киевской.

Крестный ход ПЦУ 28 июля – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В 10:30, после литургии, прихожане ПЦУ отправились крестным ходом по Владимирскому проезду, Михайловской площади, улице Трехсвятительской и до парка Владимирская горка. До этого сообщалось, какие улицы будут перекрыты во время празднования. Впереди колонны шли военные капелланы. Во главе крестного хода – предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Крестный ход ПЦУ 28 июля – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Экс-президент Украины Петр Порошенко также принял участие в Крестном ходе.

Крестный ход ПЦУ 28 июля – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

На месте дежурят спасатели, полиция, врачи и взрывотехническая служба.

Напомним, что в субботу, 27 июля, прошел массовый крестный ход православных прихожан церкви Московского патриархата. В нем приняли участие тысячи верующих. Они послушали молебен во главе с Онуфрием на Владимирской горке и понесли через центр святыни, прямиком к Киево-Печерской Лавре. По данным полиции, участие в крестном ходе УПЦ МП приняли около 30 тысяч верующих.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ПЦУ создала румынский викариат. Викариат будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.