В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП

Фото (facebook.com/Church.ua)

В крестном ходе приняли участие около 30 тысяч человек

В Киеве на Владимирской горке сегодня, 27 июля, начался крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси. Прямую трансляцию с места события вело "Громадське".

На богослужение собрались несколько тысяч человек, в том числе и духовенство со всей Украины. По дороге в Киево-Печерской Лавру и на других улицах столицы правоохранители усиленно обеспечивали правопорядок, сообщила пресс-служба МВД.

Главе Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Instagram, что в крестном ходе в центре Киева приняли участие около 30 тыс. человек.

Напомним, РБК-Украина писало, что из-за крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве 27 июля ограничат движение транспорта.

В Министерстве внутренних дел Украины призывали не поддаваться на провокации во время крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.

Добавим, Православная церковь Украины будет проводить 28 июля первый крестный ход. Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Так, возглавит крестный ход глава ПЦУ, митрополит Епифаний.