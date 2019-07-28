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В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ

Новости » Общество    28.07.2019 - 11:26
В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ
Фото: крестный ход ПЦУ (РБК-Украина)

Шествие направляется к Владимирской горке

В воскресенье, 28 июля, в Киеве начался первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, на Софийской площади началось движение колонны, которую возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Впереди колонны идут военные капелланы. Это первый крестный ход для вновь созданной единой поместной Православной церкви Украины.

 

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Опубліковано Православна Церква України Неділя, 28 липня 2019 р.

Отметим, что колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с проведением первого крестного хода Православной церкви Украины в 1031-й годовщину крещения Киевской Руси. В местах проведения мероприятия были установлены фильтрационные пункты, где правоохранители осуществляют поверхностный осмотр участников шествия.

Добавим, что в субботу, 27 июля, в Киеве состоялася крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси. По данным полиции, участие в крестном ходе УПЦ МП приняли около 30 тысяч верующих. На богослужение собрались несколько тысяч человек, в том числе и духовенство со всей Украины.

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