Перший в історії хресний хід ПЦУ: як це було (фоторепортаж)

Хресний хід ПЦУ 28 липня для України є першим в історії. У 2019 році відзначається 1031-я річниця великої події для віруючих. До Софії Київської у центрі столиці з самого ранку почали збиратися тисячі вірян, які прийшли на божественну літургію на чолі з митрополитом Єпіфаній. Парафіяни церкви, що нещодавно отримала автономію, зібралися, щоб відзначити свято Хрещення Русі. Про те, як проходило святкування, повідомляє фотокореспондент STYLER Віталій Носач.

До свята Хрещення Русі традиційно приурочений православний Хресний хід. Початок історичної події для ПЦУ відбувся вранці біля собору Софії Київської. Люди дивилися літургію на великому екрані, встановленому на подвір'ї Софії Київської.

Хресний хід ПЦУ 28 липня – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

О 10:30, після літургії, парафіяни ПЦУ вирушили хресним ходом Володимирським проїздом, Михайлівською площею, вулицею Трьохсвятительською і до парку Володимирська гірка. До цього повідомлялося, які вулиці будуть перекриті під час святкування. Попереду колони йшли військові капелани. На чолі хресного ходу – предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Хресний хід ПЦУ 28 липня – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Екс-президент України Петро Порошенко взяв участь у Хресній ході.

Хресний хід ПЦУ 28 липня – фоторепортаж онлайн (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

На місці чергують рятувальники, поліція, лікарі та вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, що в суботу, 27 липня, пройшов масовий хресний хід православних прихожан церкви Московського патріархату. У ньому взяли участь тисячі вірян. Вони послухали молебень на чолі з Онуфрієм на Володимирській гірці і понесли через центр святині, прямо до Києво-Печерської Лаври. За даними поліції, участь у хресній ході УПЦ МП взяли близько 30 тисяч віруючих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ПЦУ створила румунський вікаріат. Вікаріат буде підпорядкований митрополиту Епіфанію. Також у вікаріату буде особлива адміністративна структура з правами самоврядування у складі ПЦУ.