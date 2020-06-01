Первый день лета: сеть поразило фото зимних Карпат

В сети появились фото заснеженных вершин Карпат
Карпаты 1 июня, в первый день лета оказались полностью заметены снегом. Очевидно, у погоды были свои планы. В сети появились необычные снимки горных склонов с белоснежными покровами на фоне туманного неба. Снимки разместили на Facebook-странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".
На странице отмечают, что снимок был сделан на горе Поп Иван. Температура там сейчас 0 градусов и идет сильный снег.
"Поп Иван. Черногора. В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла, но температура 0 ° и падает снег", - сказано в сообщении под фото.
В Карпатах 1 июня выпал снег (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)
В комментариях украинцы поразились фотографией и выразили свои эмоции.
Как мы ранее писали, киевлян предупредили об опасности и попросили воздержаться от дальних поездок.
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Автор: Людмила Жукова