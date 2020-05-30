Воздержитесь от поездок: киевлян предупредили об опасности

Киевлян предупредили об опасности (фото: РБК-Украина)

На выходных Киев накроют проливные дожди

На выходных, 30 и 31 мая, в Киеве и отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, по этой причине украинцам лучше оставаться дома и отказаться от запланированных поездок.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отмечает, что по данным Укргидрометцентра, 30 мая ночью и 31 мая днем в северной части Украины, в частности в Киеве, ожидаются сильные дожди. Предупреждение можно найти в соцсети Facebook на странице ГСЧС.

Отмечается, что объявлен первый уровень опасности - желтый. Это говорит о том, что погода является потенциально опасной. Возможны неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), которые представляют опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

"Просим граждан быть осторожными во время пребывания на улице, соблюдать правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальнее расстояние", - обратились к киевлянам.

Чуть позже было опубликовано еще одно напоминание. "Синоптики напоминают, что днем ​​30 мая в северных, Волынской и Ровенской, а 31 мая в западных областях значительные дожди", - указано в сообщении.

Киевлян предупредили об опасности

Также РБК-Украина писало, что на территорию Украины снова надвигается циклон, который принесет сильные осадки и влажность.

Кроме этого, дождливая погода в Украине сохранится еще несколько дней, однако при этом немного потеплеет.

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Автор: Дарья Русина