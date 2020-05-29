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В Украину ворвется циклон: какие области зальет дождями

STYLERЖизнь    29.05.2020 - 13:19
В Украину ворвется циклон: какие области зальет дождями
Украину снова будет заливать дождями (фото: РБК-Украина)

Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходные 30-31 мая

Погода в Украине в выходные 30 и 31 мая снова не порадует жителей. В последние выходные уходящего мая нашу страну будет заливать дождями, так как на территорию Украины снова идет циклон. Он принесет с собой обильные осадки и большую влажность, из-за которой могут возникнуть туманы.

30 и 31 мая на практически всей территории будут идти дожди. Об этом написала синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Завтра циклон по имени Isolde сядет нам на голову и будет сидеть, как поздний гость, который никак не понимает намеков зевающих хозяев. Снова в Украине - дожди, местами с грозами на Востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки завтра вдоль северной границы", - рассказала Диденко

В воскресенье дожди немного ослабнут в северных областях Украины. Самая низкая температура воздуха будет в западных областях от +9 до +14 градусов тепла. А теплее всего будет на Юге и Востоке, там столбики термометров покажут до +22 градусов.

В Киеве, в субботу 30 мая будут идти дожди, а в воскресенье, 31 мая ситуация немного улучшится и прогнозируются прояснения.

"Температура воздуха в столице пока без особых изменений, ночью +10 +12 градусов, днем ​​+15 + 17 градусов. Учитывая густую насыщенность влагой воздуха и уже теплые ночи, формируются туманы", - предупредила Диденко.

Как мы ранее писали, в Украине резко похолодает и зальет ливнями.

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Автор: Людмила Жукова

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