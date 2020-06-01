Перший день літа: мережу вразило фото зимових Карпат

У перший день літа Карпати замело снігом (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися фото засніжених вершин Карпат

Карпати 1 червня, в перший день літа виявилися повністю заметені снігом. Очевидно, у погоди були свої плани. У мережі з'явилися незвичайні знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі туманного неба. Знімки розмістили на Facebook-сторінці "Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост".

На сторінці відзначають, що знімок був зроблений на горі Піп Іван. Температура там зараз 0 градусів і йде сильний сніг.

"Піп Іван. Чорногора. У перший день календарного літа, думав буде хоча б градус тепла, але температура 0 ° і падає сніг", - сказано в повідомленні під фото.

В Карпатах 1 червня випав сніг (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

В коментарях українці здивувалися фотографією і висловили свої емоції.

День захисту літа.

Оце початок літа.

Аномальна погода, можливо, як наслідок колишніх лісових пожеж в Австралії та інших країнах, через забруднення атмосфери під час війни в Сирії та інші.

Як кажуть "думки матеріальні". Люди все бубніли, що мало снігу. Ось і падає ніг, правда пів року тому...

Як ми раніше писали, киян попередили про небезпеку і попросили утриматися від далеких поїздок.

Ми писали, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади і вологість.

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Автор: Людмила Жукова