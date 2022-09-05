Первые осенние заморозки: какие растения могут серьезно пострадать

Какие растения не любят морозов

Цветы

Помидоры, перцы, баклажаны

Тыквенные - огурцы, патиссоны, кабачки, тыквы

Многолетники и луковицы

Молодые плоды

Тропические и субтропические растения

Какие растения не боятся заморозков

Все виды капусты

Морковь

Свекла

Репа

Редька

Петрушка

Сельдерей

Чеснок

Шпинат

Салаты

Укроп

Почему гибнут растения

Как отмечают специалисты, даже легкие заморозки в начале осени могут нанести вред нежным растениям.

Легкими заморозками считается температура воздуха ниже отметки замерзания. Земля во время таких заморозков промерзнуть не успевает.

Однако если температура опускается значительно ниже нуля, то вода внутри растения превращается в лед. И это убивает растение. Первый признак - область между жилками листьев становится бледно-коричневой или обожженной.

Многие растения первые легкие заморозки могут пережить без существенного ущерба. Но если вы сомневаетесь - принимайте меры заранее.

Как можно уберечь от мороза растения

Накройте грядки листами пластика или брезента, которые будут удерживать тепло от земли. Над кустарниками закрепите навесы. Можно укутать грядки пленкой.

Если у вас есть разбрызгиватель воды, оставьте его на ночь включенным - капли воды будут выделять тепло при охлаждении и не дадут замерзнуть растениям.

Обязательно укутайте при первых заморозках цветы - они могут пострадать больше всего.