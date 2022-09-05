ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько в Украине будут заморозки: ответ синоптика

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 17:10
Сколько в Украине будут заморозки: ответ синоптика Фото: украинцев предупредили о заморозках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже этой ночью в Украине ожидаются заморозки. Они пробудут в течение нескольких ночей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook.

Заморозки ожидаются по всей Украине, кроме южных областей, Крыма, Закарпатья.

"Побудут заморозки пару ночей, потом набежит более теплая облачность", - добавляет Диденко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ближайшая неделя обойдется практически без дождей. В целом этой осенью в стране ожидается теплая и засушливая погода.

Также недавно Диденко объяснила, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Больше не вместе. Почему у Зеленского недовольны Радой и могут ли ее распустить