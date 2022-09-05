Сколько в Украине будут заморозки: ответ синоптика
Фото: украинцев предупредили о заморозках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уже этой ночью в Украине ожидаются заморозки. Они пробудут в течение нескольких ночей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, опубликованный в Facebook.
Заморозки ожидаются по всей Украине, кроме южных областей, Крыма, Закарпатья.
"Побудут заморозки пару ночей, потом набежит более теплая облачность", - добавляет Диденко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине ближайшая неделя обойдется практически без дождей. В целом этой осенью в стране ожидается теплая и засушливая погода.
Также недавно Диденко объяснила, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит.
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