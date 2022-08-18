Эти способы помогут уберечь фасоль от жучков при хранении
Нередко люди сталкиваются с проблемой, когда в заготовленных емкостях с фасолью заводятся различные насекомые, при этом избавиться от таких жучков совсем не просто. Чтобы минимизировать шансы встретить вредителей в банках с крупами, опытные хозяйки рекомендуют придерживаться ряда правил по хранению.
Об этом передает "Дача. Сад и огород".
Первые два способа хранения самые простые и безотказные - это хранение в холодильнике или просто заморозить фасоль.
Однако не всегда в морозилках и камерах есть достаточное количество свободного места между полками с иными замороженными продуктами, чтобы там держать еще и емкости с крупами. Если не хочется отдавать такое "дефицитное" пространство в холодильнике под фасоль, можно обратить внимание на другие способы хранения.
Как сберечь фасоль от попадания туда жучков:
- Положите вместе с фасолью в банку несколько зубцов чеснока.
- Можно сшить мешочки из ткани (подойдет любая), затем вымочить их в рапе (очень соленой воде), высушить, после чего засыпать внутрь фасоль (сухую, а не зеленую). Так можно хранить крупу сколько угодно времени.
- Держать в стеклянных банках с завинчивающимися металлическими крышками. Обязательно на холоде!
- В банку с фасолью положить лавровый лист на дно и зубчик чеснока.
- Хорошо высушенную фасоль хранить в пластиковых бутылках.
- Можно также подержать сухую фасоль в морозилке 2-3 дня, после чего достать и просушить при комнатной температуре (от конденсата), затем сложить в банки или сухие бутылки, и держать в пенале, полках или в других удобных для вас местах.
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