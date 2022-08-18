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Эти способы помогут уберечь фасоль от жучков при хранении

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 08:51
Эти способы помогут уберечь фасоль от жучков при хранении Фото: как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись насекомые (The Spruce / Diana Chistruga )
Автор: Владимир Костырин

Нередко люди сталкиваются с проблемой, когда в заготовленных емкостях с фасолью заводятся различные насекомые, при этом избавиться от таких жучков совсем не просто. Чтобы минимизировать шансы встретить вредителей в банках с крупами, опытные хозяйки рекомендуют придерживаться ряда правил по хранению.

Об этом передает "Дача. Сад и огород".

Первые два способа хранения самые простые и безотказные - это хранение в холодильнике или просто заморозить фасоль.

Однако не всегда в морозилках и камерах есть достаточное количество свободного места между полками с иными замороженными продуктами, чтобы там держать еще и емкости с крупами. Если не хочется отдавать такое "дефицитное" пространство в холодильнике под фасоль, можно обратить внимание на другие способы хранения.

Как сберечь фасоль от попадания туда жучков:

  • Положите вместе с фасолью в банку несколько зубцов чеснока.
  • Можно сшить мешочки из ткани (подойдет любая), затем вымочить их в рапе (очень соленой воде), высушить, после чего засыпать внутрь фасоль (сухую, а не зеленую). Так можно хранить крупу сколько угодно времени.
  • Держать в стеклянных банках с завинчивающимися металлическими крышками. Обязательно на холоде!
  • В банку с фасолью положить лавровый лист на дно и зубчик чеснока.
  • Хорошо высушенную фасоль хранить в пластиковых бутылках.
  • Можно также подержать сухую фасоль в морозилке 2-3 дня, после чего достать и просушить при комнатной температуре (от конденсата), затем сложить в банки или сухие бутылки, и держать в пенале, полках или в других удобных для вас местах.

К слову, перед этим мы рассказывали, почему подсолнечное масло не следует хранить в кухонном шкафчике.

Напомним также, что ранее диетолог рассказывала, чем можно заменить гречку.

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