Первые "минуса" и штормовой ветер: в каких областях Украины погода ухудшится

Погода в Украине 8 октября будет сухой и преимущественно солнечной, но довольно прохладной - появятся ночные морозы. В юго-восточных регионах в пятницу ожидаются мощные порывы ветра.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog .

Погода в центральных областях 8 октября

В Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях будет малооблачно, без дождей. Температура воздуха в темное время суток составит +1... +4 градусов, днем будет около +10... +13 градусов.

В Черкасской и Днепропетровской областях прогнозируется переменная облачность, тоже без осадков. Столбики термометров ночью покажут +2... +5 градусов, днем ожидается +11... +14 градусов.

Погода на западе Украины 8 октября

Во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях будет ясно, осадки не ожидаются. В ночное время термометры покажут 0... +5 градусов, днем температура воздуха составит +10... +13 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях - облачно с прояснениями, сухо. Столбики термометров ночью покажут -1... +2 градусов, днем +8... +11 градусов.

В Закарпатской области ожидается небольшая облачность, и самая теплая температура воздуха в стране: ночью +5... +8 градусов и днем около +14... +17 градусов.

Погода в северных регионах 8 октября

В Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях будет довольно ясно, без осадков. В ночное время столбики термометров покажут +1... +4 градусов, а днем будет около +10... +13 градусов.

Погода на востоке Украины 8 октября

В Харьковской области будет облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха ночью составит +1... +4 градусов, а днем ожидается +10... +13 градусов.

В Луганской и Донецкой областях тоже без осадков. Столбики термометров после захода солнца покажут +2...+6 градусов, днем будет +11... +14 градусов.

Погода в южных регионах 8 октября

В Одесской и Николаевской областях будет сухо и облачно. Столбики термометров покажут ночью +5... +8 градусов, а днем ожидается около +12... +15 градусов.

В Херсонской области и в Крыму будет переменная облачность, местами пасмурно, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +6... +10 градусов, днем +11... +14 градусов.

В Запорожской области без осадков, будет переменная облачность. Термометры покажут ночью +3... +6 градусов, а днем будет около +10... +13 градусов.