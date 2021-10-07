В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Но погода ухудшится не во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, сегодня также сильный ветер в западных и юго-восточных областях.
Напомним, сегодня, 7 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз.
Ранее сообщалось, что антициклон в Украине задержится, но штормовые порывы ветра накроют полстраны.