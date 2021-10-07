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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Четверг 07 октября 2021 13:15
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Но погода ухудшится не во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, сегодня также сильный ветер в западных и юго-восточных областях.

Напомним, сегодня, 7 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз.

Ранее сообщалось, что антициклон в Украине задержится, но штормовые порывы ветра накроют полстраны.

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