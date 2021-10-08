Перші "мінуса" і штормовий вітер: в яких областях України погода погіршиться

Погода в Україні 8 жовтня буде сухою і переважно сонячною, але досить прохолодною - з'являться нічні морози. У південно-східних регіонах у п'ятницю очікуються потужні пориви вітру.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Погода в центральних областях 8 жовтня

У Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях буде малохмарно, без дощів. Температура повітря в темний час доби складе +1... +4 градусів, вдень буде близько +10... +13 градусів.

У Черкаській та Дніпропетровській областях прогнозується мінлива хмарність, теж без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +2... +5 градусів, вдень очікується +11... +14 градусів.

Погода на заході України 8 жовтня

У Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях буде ясно, опади не очікуються. У нічний час термометри покажуть 0... +5 градусів, вдень температура повітря становитиме +10... +13 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях - хмарно з проясненнями, сухо. Стовпчики термометрів вночі покажуть -1... +2 градусів, вдень +8... +11 градусів.

У Закарпатській області очікується невелика хмарність, і найтепліша температура повітря в країні: вночі +5... +8 градусів та вдень близько +14... +17 градусів.

Погода в північних регіонах 8 жовтня

У Київській, Чернігівській, Житомирській та Сумській областях буде досить ясно, без опадів. У нічний час стовпчики термометрів покажуть +1... +4 градусів, а вдень буде близько +10... +13 градусів.

Погода на сході України 8 жовтня

У Харківській області буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вночі становитиме +1... +4 градусів, а вдень очікується +10... +13 градусів.

У Луганській і Донецькій областях теж без опадів. Стовпчики термометрів після заходу сонця покажуть +2...+6 градусів, вдень буде +11... +14 градусів.

Погода в південних регіонах 8 жовтня

В Одеській і Миколаївській областях буде сухо і хмарно. Стовпчики термометрів покажуть вночі +5... +8 градусів, а вдень очікується близько +12... +15 градусів.

У Херсонській області та в Криму буде мінлива хмарність, місцями похмуро, без опадів. Температура повітря вночі становитиме близько +6... +10 градусів, вдень +11... +14 градусів.

У Запорізькій області без опадів, буде мінлива хмарність. Термометри покажуть вночі +3... +6 градусів, а вдень буде близько +10... +13 градусів.