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Первая пятница 13-е в этом году: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Автор: Светлана Мащенко

В августе нас ждет первая пятница 13-е в 2021 году. Подобное календарное сочетание считается особенным в культуре многих народов. Такой дате приписывают мистическое значение, на определенные действия накладывают запреты и ограничения, чтобы не навлечь беду.

От чего лучше воздержаться в пятницу, 13 августа, чтобы не было неприятностей - читайте далее в нашем материале.

Почему пятница 13-е имеет дурную славу

Многие люди верят, что пятница 13-е - не очень удачный день для каких-либо важных дел - поездок, встреч, любых дел, связанных с риском.

Но это убеждение появилось неспроста. Согласно преданиям, именно в такой день Ева вкусила запретный плод, угостив и Адама. Также в пятницу 13-е Каин убил Авеля.

Также считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.

Некоторые мифы гласят, то в пятницу 13-го нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.

О мистическом значении этой даты в современной культуре заговорили после того, как в 1980-м в США вышел фильм "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.

Что нельзя делать в пятницу 13-го числа

  • Смотреть долго в зеркало.
  • Одалживать кому-либо деньги - иначе из дома исчезнут счастье и достаток.
  • Путешествовать - в пути могут случиться неприятности.
  • Ходить в баню и стричь волосы и ногти - будут проблемы со здоровьем.
  • Ссориться с людьми - этом может привести к разрыву отношений.
  • Проводить ритуалы на приворот или отворот, гадать.
  • Брать кредиты, тратить много денег, рисковать, влезать в авантюры.
  • Быть доверчивым - можете легко попасться на крючок мошенников.
  • Выходить в этот день на новую работу, подписывать контракты, договора, заключать сделки.
  • Вступать в брак - счастья в такой семье не будет.

Что говорят астрологи

По мнению астрологов, пятница 13 августа - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков.

В этот день Луна и Воздух окажутся в соединении, поэтому многие знаки Зодиака столкнутся с серьезными проблемами - финансовыми, в общении с окружающими.

Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей. Не желайте никому зла, излучайте позитив и пятница, 13-е не доставит вам хлопот!

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пятница 13