Первая пятница 13-е в этом году: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Почему пятница 13-е имеет дурную славу

Многие люди верят, что пятница 13-е - не очень удачный день для каких-либо важных дел - поездок, встреч, любых дел, связанных с риском.

Но это убеждение появилось неспроста. Согласно преданиям, именно в такой день Ева вкусила запретный плод, угостив и Адама. Также в пятницу 13-е Каин убил Авеля.

Также считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.

Некоторые мифы гласят, то в пятницу 13-го нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.

О мистическом значении этой даты в современной культуре заговорили после того, как в 1980-м в США вышел фильм "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.

Что нельзя делать в пятницу 13-го числа

Смотреть долго в зеркало.

Одалживать кому-либо деньги - иначе из дома исчезнут счастье и достаток.

Путешествовать - в пути могут случиться неприятности.

Ходить в баню и стричь волосы и ногти - будут проблемы со здоровьем.

Ссориться с людьми - этом может привести к разрыву отношений.

Проводить ритуалы на приворот или отворот, гадать.

Брать кредиты, тратить много денег, рисковать, влезать в авантюры.

Быть доверчивым - можете легко попасться на крючок мошенников.

Выходить в этот день на новую работу, подписывать контракты, договора, заключать сделки.

Вступать в брак - счастья в такой семье не будет.

Что говорят астрологи

По мнению астрологов, пятница 13 августа - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков.

В этот день Луна и Воздух окажутся в соединении, поэтому многие знаки Зодиака столкнутся с серьезными проблемами - финансовыми, в общении с окружающими.

Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей. Не желайте никому зла, излучайте позитив и пятница, 13-е не доставит вам хлопот!