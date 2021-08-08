Первая пятница 13-е в этом году: что запрещено делать, чтобы не навлечь беду

В августе нас ждет первая пятница 13-е в 2021 году. Подобное календарное сочетание считается особенным в культуре многих народов. Такой дате приписывают мистическое значение, на определенные действия накладывают запреты и ограничения, чтобы не навлечь беду.
От чего лучше воздержаться в пятницу, 13 августа, чтобы не было неприятностей - читайте далее в нашем материале.
Многие люди верят, что пятница 13-е - не очень удачный день для каких-либо важных дел - поездок, встреч, любых дел, связанных с риском.
Но это убеждение появилось неспроста. Согласно преданиям, именно в такой день Ева вкусила запретный плод, угостив и Адама. Также в пятницу 13-е Каин убил Авеля.
Также считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.
Некоторые мифы гласят, то в пятницу 13-го нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.
О мистическом значении этой даты в современной культуре заговорили после того, как в 1980-м в США вышел фильм "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.
По мнению астрологов, пятница 13 августа - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков.
В этот день Луна и Воздух окажутся в соединении, поэтому многие знаки Зодиака столкнутся с серьезными проблемами - финансовыми, в общении с окружающими.
Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей. Не желайте никому зла, излучайте позитив и пятница, 13-е не доставит вам хлопот!
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