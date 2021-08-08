Перша п'ятниця 13-те в цьому році: що заборонено робити, щоб не накликати біду

Чому п'ятниця 13-те має погану славу

Багато людей вірять, що п'ятниця 13-те - не дуже вдалий день для будь-яких важливих справ - поїздок, зустрічей, справ, пов'язаних з ризиком.

Але це переконання з'явилося неспроста. Згідно з переказами, саме в такий день Єва скуштувала заборонений плід, пригостивши і Адама. Також у п'ятницю 13-те Каїн убив Авеля.

Також вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розп'ятий Ісус Христос, була саме 13-го числа.

Деякі міфи свідчать, то в п'ятницю 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші.

Про містичне значення цієї дати в сучасній культурі заговорили після того, як в 1980-му в США вийшов фільм "П'ятниця, 13-те" з подальшими франшизами.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го числа

Дивитися довго в дзеркало.

Позичати кому-небудь гроші - інакше з дому зникнуть щастя і достаток.

Подорожувати - в дорозі можуть трапитися неприємності.

Ходити в лазню і стригти волосся і нігті - будуть проблеми зі здоров'ям.

Сваритися з людьми - це може привести до розриву стосунків.

Проводити ритуали на приворот або відворот, гадати.

Брати кредити, витрачати багато грошей, ризикувати, влазити в авантюри.

Бути довірливим - можете легко попастися на гачок шахраїв.

Виходити в цей день на нову роботу, підписувати контракти, договори, укладати угоди.

Вступати в шлюб - щастя в такій родині не буде.

Що кажуть астрологи

На думку астрологів, п'ятниця 13 серпня - поганий день для будь-яких починань або серйозних вчинків.

У цей день Місяць і Повітря виявляться в з'єднанні, тому багато знаків Зодіаку зіткнуться з серйозними проблемами - фінансовими, в спілкуванні з оточуючими.

Астрологи рекомендують в цей день уважніше стежити за словами і думками, щоб уникнути неприємностей. Не бажайте нікому зла, випромінюйте позитив і п'ятниця, 13-те не завдасть вам клопоту!