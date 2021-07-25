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Эти безобидные вещи в доме превратят вас в банкрота: выбросьте их немедленно!

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Воскресенье 25 июля 2021 22:32
Эти безобидные вещи в доме превратят вас в банкрота: выбросьте их немедленно! Коллаж РБК-Украина: Эти безобидные вещи в доме превратят вас в банкрота
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи в вашем доме могут запросто превратить вас в банкрота, поэтому эксперты советуют немедленно избавиться от них, пока еще не слишком поздно. Речь идет о сувенирах и безделушках, которые могут вам казаться безобидными, но это вовсе не так

Какие вещи в доме крадут из него "денежную энергию", пишет primamedia.

Гипсовые фигурки животных

Если в вашем доме такие фигурки являются частью декора, от них лучше избавиться. По крайней мере, следует убрать всяких слоников, кошечек, кроликов из спальни.

Декоративные тарелки

Многие полюбляют украшать такой посудой стены. В принципе, ничего зазорного в этом нет. Но есть одно условие - посуда не должна иметь ни сколов, ни трещин, иначе деньги будут утекать из дома.

Картины с изображением рыб

Эксперты считают, что имея в доме картину с рыбками, человек становится более уязвимым к отрицательной энергетике. Хотя аквариум с живыми рыбками (не в спальне), наоборот притягивает хорошую энергию.

Искусственные цветы

Искусственные цветы - одни из главных источников финансовых проблем. Эксперты рекомендуют избегать такого декора и тем более не допускать их каждодневного лицезрения.

Ранее эксперты рассказали, от каких вещей на кухне следует избавиться, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Также мы писали, что в вашей спальне привлекает несчастья, горести и болезни.

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