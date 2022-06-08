Первая помощь при укусах насекомых: как правильно действовать

Что делать при укусах насекомых: чек-лист



Клещи

Если есть недалеко мед.пункт, то обратитесь туда, чтобы клеща извлекли правильно.



Если это невозможно, то вытащите клеща самостоятельно пинцетом или обыкновенной ниткой, захватывая тело как можно ближе к головке. Вытащить надо вместе с головкой, чтобы ранка не загноилась. Если голова оторвалась, вытаскивайте ее стерильной иголкой, как занозу.



Поместите клеща в баночку или бутылку из-под воды. В течение 2 суток его надо отвезти на анализ. Рану обработайте йодом или спиртом. Руки тщательно вымойте с мылом.

Жалящие насекомые

При укусе пчел, шершней, ос может возникать аллергия, поэтому нужно принять антигистаминный препарат.



Если в ране осталось жало, осторожно вытащите его. Для дезинфекции наложить ватный тампон, смоченный спиртом, перекисью водорода или уксусом, слегка разведенным водой.



Приложить к месту укуса лед. Холод уменьшит появившийся отек и не даст ему последующего развития.



Пчелы, осы, шершни сами, как правило, не нападают. Не стоит размахивать руками, провоцировать их, трогать их ульи и гнезда, а также носить яркую одежду и использовать духи со сладким запахом.

Комары

Некоторые их подвиды могут так же стать переносчиками разных инфекционных заболеваний. Поэтому место укуса комара ни в коем случае нельзя расчесывать.

Снять зуд можно с помощью компрессов из перекиси водорода или содового раствора.

Принять антигистаминный препарат для предотвращения аллергической реакции, особенно в случае множественных укусов.

Блохи

Тоже относятся к кровососущим насекомым, и их укусы могут стать причиной появления в организме человека таких инфекционных заболеваний, как энцефалит, туляремия. Раньше блохи были опасными распространителями чумы и тифа.



Если у человека нет аллергии на блошиные укусы, их можно лечить в домашних условиях. Область укуса нужно хорошо промыть мылом или специальным антисептическим средством. На некоторое время наложить на укус холодный компресс.

Снять зуд можно с помощью примочек из содового раствора или каламинового раствора. Наносить на места укуса любой стероидный крем до полного заживления.