Перша допомога при укусах комах: як правильно діяти

Що робити при укусах комах: чек-лист



Кліщі

Якщо є недалеко мед.пункт, то зверніться туди, щоб кліща витягли правильно.



Якщо це неможливо, то витягніть кліща самостійно пінцетом або звичайною ниткою, захоплюючи тіло якомога ближче до голівки. Витягнути треба разом з головкою, щоб ранка не загноїлася. Якщо голова відірвалася, витягуйте її стерильною голкою, як скалку.



Помістіть кліща в баночку або пляшку з-під води. Протягом 2 діб його треба відвезти на аналіз. Рану обробіть йодом або спиртом. Руки ретельно вимийте з милом.

Комахи, що жалять

При укусі бджіл, шершнів, ос може виникати алергія, тому потрібно прийняти антигістамінний препарат.



Якщо в рані залишилося жало, обережно витягніть його. Для дезінфекції накласти ватний тампон, змочений спиртом, перекисом водню або оцтом, злегка розведеним водою.



Прикласти до місця укусу лід. Холод зменшить набряк, що з'явився, і не дасть йому подальшого розвитку.



Бджоли, оси, шершні самі, як правило, не нападають. Не варто розмахувати руками, провокувати їх, чіпати їх вулики і гнізда, а також носити яскравий одяг і використовувати духи з солодким запахом.

Комарі

Деякі їх підвиди можуть так само стати переносниками різних інфекційних захворювань. Тому місце укусу комара ні в якому разі не можна розчісувати.

Зняти свербіж можна за допомогою компресів з перекису водню або содового розчину.

Прийняти антигістамінний препарат для запобігання алергічної реакції, особливо в разі множинних укусів.

Блохи

Теж відносяться до комах, і їх укуси можуть стати причиною появи в організмі людини таких інфекційних захворювань, як енцефаліт, туляремія. Раніше блохи були небезпечними розповсюджувачами чуми і тифу.



Якщо у людини немає алергії на блошині укуси, їх можна лікувати в домашніх умовах. Область укусу потрібно добре промити милом або спеціальним антисептичним засобом. На деякий час накласти на укус холодний компрес.

Зняти свербіж можна за допомогою примочок з содового розчину або каламінового розчину. Наносити на місця укусу будь-який стероїдний крем до повного загоєння.