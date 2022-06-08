Первая помощь при укусах насекомых: как правильно действовать
В летнюю пору укусы комаров, клещей, ос и других насекомых - не редкость, поэтому важно знать, как правильно действовать в этих случаях.
Правилами первой помощи при укусах разных летающих и не только "вредителей" поделилась в Instagram диетолог Наталья Власнюк.
Что делать при укусах насекомых: чек-лист
Клещи
Если есть недалеко мед.пункт, то обратитесь туда, чтобы клеща извлекли правильно.
Если это невозможно, то вытащите клеща самостоятельно пинцетом или обыкновенной ниткой, захватывая тело как можно ближе к головке. Вытащить надо вместе с головкой, чтобы ранка не загноилась. Если голова оторвалась, вытаскивайте ее стерильной иголкой, как занозу.
Поместите клеща в баночку или бутылку из-под воды. В течение 2 суток его надо отвезти на анализ. Рану обработайте йодом или спиртом. Руки тщательно вымойте с мылом.
Жалящие насекомые
При укусе пчел, шершней, ос может возникать аллергия, поэтому нужно принять антигистаминный препарат.
Если в ране осталось жало, осторожно вытащите его. Для дезинфекции наложить ватный тампон, смоченный спиртом, перекисью водорода или уксусом, слегка разведенным водой.
Приложить к месту укуса лед. Холод уменьшит появившийся отек и не даст ему последующего развития.
Пчелы, осы, шершни сами, как правило, не нападают. Не стоит размахивать руками, провоцировать их, трогать их ульи и гнезда, а также носить яркую одежду и использовать духи со сладким запахом.
Комары
Некоторые их подвиды могут так же стать переносчиками разных инфекционных заболеваний. Поэтому место укуса комара ни в коем случае нельзя расчесывать.
Снять зуд можно с помощью компрессов из перекиси водорода или содового раствора.
Принять антигистаминный препарат для предотвращения аллергической реакции, особенно в случае множественных укусов.
Блохи
Тоже относятся к кровососущим насекомым, и их укусы могут стать причиной появления в организме человека таких инфекционных заболеваний, как энцефалит, туляремия. Раньше блохи были опасными распространителями чумы и тифа.
Если у человека нет аллергии на блошиные укусы, их можно лечить в домашних условиях. Область укуса нужно хорошо промыть мылом или специальным антисептическим средством. На некоторое время наложить на укус холодный компресс.
Снять зуд можно с помощью примочек из содового раствора или каламинового раствора. Наносить на места укуса любой стероидный крем до полного заживления.
Напомним, ранее мы писали про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях.
А также сообщали о действенных способах, которые помогут уменьшить зуд после укуса комара.