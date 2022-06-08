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Перша допомога при укусах комах: як правильно діяти

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Середа 08 червня 2022 14:13
Перша допомога при укусах комах: як правильно діяти Допомога при укусах комах (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

У літню пору укуси комарів, кліщів, ос та інших комах - не рідкість, тому важливо знати, як правильно діяти в цих випадках.

Правилами першої допомоги при укусах різних літаючих і не тільки "шкідників" поділилася в Instagram дієтолог Наталія Власнюк.

Що робити при укусах комах: чек-лист

Кліщі

Якщо є недалеко мед.пункт, то зверніться туди, щоб кліща витягли правильно.

Якщо це неможливо, то витягніть кліща самостійно пінцетом або звичайною ниткою, захоплюючи тіло якомога ближче до голівки. Витягнути треба разом з головкою, щоб ранка не загноїлася. Якщо голова відірвалася, витягуйте її стерильною голкою, як скалку.

Помістіть кліща в баночку або пляшку з-під води. Протягом 2 діб його треба відвезти на аналіз. Рану обробіть йодом або спиртом. Руки ретельно вимийте з милом.

Комахи, що жалять

При укусі бджіл, шершнів, ос може виникати алергія, тому потрібно прийняти антигістамінний препарат.

Якщо в рані залишилося жало, обережно витягніть його. Для дезінфекції накласти ватний тампон, змочений спиртом, перекисом водню або оцтом, злегка розведеним водою.

Прикласти до місця укусу лід. Холод зменшить набряк, що з'явився, і не дасть йому подальшого розвитку.

Бджоли, оси, шершні самі, як правило, не нападають. Не варто розмахувати руками, провокувати їх, чіпати їх вулики і гнізда, а також носити яскравий одяг і використовувати духи з солодким запахом.

Комарі

Деякі їх підвиди можуть так само стати переносниками різних інфекційних захворювань. Тому місце укусу комара ні в якому разі не можна розчісувати.
Зняти свербіж можна за допомогою компресів з перекису водню або содового розчину.

Прийняти антигістамінний препарат для запобігання алергічної реакції, особливо в разі множинних укусів.

Блохи

Теж відносяться до комах, і їх укуси можуть стати причиною появи в організмі людини таких інфекційних захворювань, як енцефаліт, туляремія. Раніше блохи були небезпечними розповсюджувачами чуми і тифу.

Якщо у людини немає алергії на блошині укуси, їх можна лікувати в домашніх умовах. Область укусу потрібно добре промити милом або спеціальним антисептичним засобом. На деякий час накласти на укус холодний компрес.

Зняти свербіж можна за допомогою примочок з содового розчину або каламінового розчину. Наносити на місця укусу будь-який стероїдний крем до повного загоєння.

Нагадаємо, раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.

А також повідомляли про дієві способи, які допоможуть зменшити свербіж після укусу комара.

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