Первая помощь при пищевом отравлении: что категорически нельзя делать

Медики назвали первые симптомы пищевого отравления и рассказали, как можно быстро помочь
Летний сезон – это время частых пищевых отравлений. Причиной может быть пища, которая быстро портится при высоких температурах, свежие овощи и фрукты, немытые руки и плохо обработанные продукты. Первые признаки пищевого отравления – тошнота, рвота, понос, боль в животе.
Первые симптомы отравления появляются быстро – от нескольких часов до двух суток. К врачу желательно обратиться при появлении симптомов, но бывают ситуации, когда помощь медиков нужна немедленно, об этом пишет издание "Сегодня".
Также специалисты назвали симптомы сильной интоксикации организма, которые могут развиваться одновременно с поносом, рвотой и тошнотой.
Если наблюдаются эти симптомы – помощь врача нужна срочно.
До приезда медиков или консультации с лечащим врачом пациенту с пищевым отравлением можно помочь самостоятельно. В первую очередь нужно помыть желудок. Для этого возьмите на 1,5 литра кипяченой воды 1 столовую ложку соды. Раствор нужно выпить и взывать рвоту, надавив пальцами на корень языка.
После этого нужно принять сорбенты, которые поглощают токсины. Самый распространенный – активированный уголь.
От пищи стоит отказаться полностью, после того, как станет легче – можно съесть жидкое пюре, овсянку на воде и сухарики. Обязательно нужно пить много воды, не менее 2-3 литров кипяченой воды в сутки.
Чтобы не допускать пищевых отравлений, обязательно мойте руки перед едой, проверяйте срок годности и хранения продуктов, следите за условиями хранения, соблюдайте технологию приготовления, не пейте воду из-под крана и тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.
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Автор: Анна Шиканова