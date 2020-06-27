Первая помощь при пищевом отравлении: что категорически нельзя делать

Летний сезон – это время частых пищевых отравлений. Причиной может быть пища, которая быстро портится при высоких температурах, свежие овощи и фрукты, немытые руки и плохо обработанные продукты. Первые признаки пищевого отравления – тошнота, рвота, понос, боль в животе.

Первые симптомы отравления появляются быстро – от нескольких часов до двух суток. К врачу желательно обратиться при появлении симптомов, но бывают ситуации, когда помощь медиков нужна немедленно, об этом пишет издание "Сегодня".

К врачу нужно немедленно, если:

Пациенту меньше 3 лет

Появилась повышенная температура тела в сочетании с остальными симптомами.

Симптомы не проходят в течении двух суток.

Симптомы отравления наблюдаются у нескольких членов семьи.

Также специалисты назвали симптомы сильной интоксикации организма, которые могут развиваться одновременно с поносом, рвотой и тошнотой.

Слабость.

Головокружение.

Повышение температуры.

Озноб.

Метеоризм.

Учащение пульса.

Обильное слюнотечение.

Если наблюдаются эти симптомы – помощь врача нужна срочно.

До приезда медиков или консультации с лечащим врачом пациенту с пищевым отравлением можно помочь самостоятельно. В первую очередь нужно помыть желудок. Для этого возьмите на 1,5 литра кипяченой воды 1 столовую ложку соды. Раствор нужно выпить и взывать рвоту, надавив пальцами на корень языка.

После этого нужно принять сорбенты, которые поглощают токсины. Самый распространенный – активированный уголь.

От пищи стоит отказаться полностью, после того, как станет легче – можно съесть жидкое пюре, овсянку на воде и сухарики. Обязательно нужно пить много воды, не менее 2-3 литров кипяченой воды в сутки.

Что делать при отравлении категорически нельзя:

Класть грелку на живот.

Ставить клизму при диарее.

Пить молоко или газированные напитки.

Пить закрепляющие препараты во время поноса.

Чтобы не допускать пищевых отравлений, обязательно мойте руки перед едой, проверяйте срок годности и хранения продуктов, следите за условиями хранения, соблюдайте технологию приготовления, не пейте воду из-под крана и тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.

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