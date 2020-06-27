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Первая помощь при пищевом отравлении: что категорически нельзя делать

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Медики назвали первые симптомы пищевого отравления и рассказали, как можно быстро помочь

Летний сезон – это время частых пищевых отравлений. Причиной может быть пища, которая быстро портится при высоких температурах, свежие овощи и фрукты, немытые руки и плохо обработанные продукты. Первые признаки пищевого отравления – тошнота, рвота, понос, боль в животе.

Первые симптомы отравления появляются быстро – от нескольких часов до двух суток. К врачу желательно обратиться при появлении симптомов, но бывают ситуации, когда помощь медиков нужна немедленно, об этом пишет издание "Сегодня".

К врачу нужно немедленно, если:

  • Пациенту меньше 3 лет
  • Появилась повышенная температура тела в сочетании с остальными симптомами.
  • Симптомы не проходят в течении двух суток.
  • Симптомы отравления наблюдаются у нескольких членов семьи.

Также специалисты назвали симптомы сильной интоксикации организма, которые могут развиваться одновременно с поносом, рвотой и тошнотой.

  • Слабость.
  • Головокружение.
  • Повышение температуры.
  • Озноб.
  • Метеоризм.
  • Учащение пульса.
  • Обильное слюнотечение.

Если наблюдаются эти симптомы – помощь врача нужна срочно.

До приезда медиков или консультации с лечащим врачом пациенту с пищевым отравлением можно помочь самостоятельно. В первую очередь нужно помыть желудок. Для этого возьмите на 1,5 литра кипяченой воды 1 столовую ложку соды. Раствор нужно выпить и взывать рвоту, надавив пальцами на корень языка.

После этого нужно принять сорбенты, которые поглощают токсины. Самый распространенный – активированный уголь.

От пищи стоит отказаться полностью, после того, как станет легче – можно съесть жидкое пюре, овсянку на воде и сухарики. Обязательно нужно пить много воды, не менее 2-3 литров кипяченой воды в сутки.

Что делать при отравлении категорически нельзя:

  • Класть грелку на живот.
  • Ставить клизму при диарее.
  • Пить молоко или газированные напитки.
  • Пить закрепляющие препараты во время поноса.

Чтобы не допускать пищевых отравлений, обязательно мойте руки перед едой, проверяйте срок годности и хранения продуктов, следите за условиями хранения, соблюдайте технологию приготовления, не пейте воду из-под крана и тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.

Напомним, ранее мы писали о том, что эти продукты помогут, когда болит голова и "крутит" ноги на погоду.

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Автор: Анна Шиканова

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