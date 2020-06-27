Перша допомога при харчовому отруєнні: що категорично не можна робити

Літній сезон – це час частих харчових отруєнь. Причиною може бути їжа, яка швидко псується при високих температурах, свіжі овочі та фрукти, немиті руки та погано оброблені продукти. Перші ознаки харчового отруєння – нудота, блювота, пронос, біль у животі.

Перші симптоми отруєння з'являються швидко – від декількох годин до двох діб. До лікаря бажано звернутися при появі симптомів, але бувають ситуації, коли допомога медиків потрібна негайно, про це пише видання "Сьогодні".

До лікаря потрібно негайно, якщо:

Пацієнту менш як 3 роки.

З'явилася підвищена температура тіла в поєднанні з іншими симптомами.

Симптоми не проходять протягом двох діб.

Симптоми отруєння спостерігаються у кількох членів сім'ї.

Також фахівці назвали симптоми сильної інтоксикації організму, які можуть розвиватися одночасно з поносом, блювотою і нудотою.

Слабкість.

Запаморочення.

Підвищення температури.

Озноб.

Метеоризм.

Почастішання пульсу.

Рясна слинотеча.

Якщо спостерігаються ці симптоми – допомога лікаря потрібна терміново.

До приїзду медиків або консультації з лікарем пацієнту з харчовим отруєнням можна допомогти самостійно. У першу чергу потрібно промити шлунок. Для цього візьміть на 1,5 літра кип'яченої води 1 столову ложку соди. Розчин слід випити та викликати блювоту, натиснувши пальцями на корінь язика.

Після цього потрібно прийняти сорбенти, які поглинають токсини. Найпоширеніший – активоване вугілля.

Від їжі варто відмовитися повністю, після того, як стане легше – можна з'їсти рідке пюре, вівсянку на воді та сухарики. Обов'язково потрібно пити багато води, не менше 2-3 літрів кип'яченої води на добу.

Що робити при отруєнні категорично не можна:

Класти грілку на живіт.

Ставити клізму при діареї.

Пити молоко або газовані напої.

Пити препарати, що закріплюють під час проносу.

Щоб не допускати харчових отруєнь, обов'язково мийте руки перед вживанням їжі, перевіряйте термін придатності та зберігання продуктів, слідкуйте за умовами зберігання, дотримуйтеся технологію приготування, не пийте воду з-під крану і ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням.

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