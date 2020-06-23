Никогда не кладите это в корзину: самые вредные продукты из супермаркетов

Самые опасные продукты из супермаркета (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали продукты из супермаркетов, которые приносят вред организму

Ежедневно человек покупает и употребляет продукты, которые вредят его здоровью. Часто бывает так, что в некоторых продуктах мы не видим угрозы и регулярно их употребляем.

Кроме фаст-фуда и газированных напитков, в корзинке любого человека иногда попадаются продукты, которые являются злейшими врагами организма. Что никогда не стоит покупать в супермаркете, пишет издание Vesti.

Попкорн с различными вкусами

Готовый попкорн, купленный не в кинотеатре, может показаться безобидной едой. Но в таком продукте много соли и жира, а также красителей и искусственных ароматизаторов. Магазинный вариант – это издевательство над желудком и печенью.

Бульонные кубики

Такие кубики существенно улучшают вкус первого блюда, но использовать их не стоит. В них содержится сахар, соль, трансжиры, глутамат натрия. Если без специй никак – замените сушеными травами, вкус блюда станет лучше, а организму – польза.

Крупа с добавками

На полках супермаркета сейчас появились рис и булгур со специями и сушеными овощами. Не стоит класть такую крупу в корзинку, так как там много соли и вкусовых усилителей.

Соусы и заправки для салатов

В магазинных соусах всего 20% натурального продукта, остальные 80% - натрий, сахар, насыщенные жиры. Производитель считает, что потребитель кладет 1-2 столовые ложки такого продукта на порцию, но обычно в салаты идет намного больше. А это лишние калории.

Консервированные фрукты

Такие фрукты плавают в банке в сиропе с сахаром, которые уничтожает всю пользу от этого продукта. Даже если на этикетке написано, что сахара мало или его нет, значит в составе есть другие подсластители, которые убивают микрофлору кишечника. Если нет возможности съесть свежий или замороженный фрукт, выбирайте банку, где указано, что фрукт в собственном соку.

Злаковые батончики

Это специальная уловка для любителей ЗОЖ и тех, кто на диете. В таком снеке огромное количество сахара и после него желание перекусить только увеличивается. Даже если там есть злаки, такой батончик все равно не принесет никакой пользы организму.

Сладкие йогурты

Польза от пробиотиков – мнимая. В таком йогурте есть сахар и часто его много. Наличие орехов, кусочков шоколада или гранолы не делает такой йогурт полезнее, так как такой напиток не уступает по количеству сахара пончику с наполнителем.

Мясные нарезки

В таких мясных продуктах много добавок, в том числе красителей, нитратов и натрия. Частое употребление таких продуктов приведет к проблемам ЖКТ, повышенному давлению и даже раку желудка.

Сухофрукты

Чаще всего производители добавляют в сухофрукты много сахара. Если вы покупаете на развес, то не удивляйтесь, что ваша диета не работает. В фасованных сухофруктах обращайте внимание на этикетку – там не должны быть подсластители.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самый опасный суп для организма человека.

А также мы рассказывали о том, какими продуктами не стоит закусывать алкоголь.

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Автор: Анна Шиканова