Никогда не кладите это в корзину: самые вредные продукты из супермаркетов

Специалисты назвали продукты из супермаркетов, которые приносят вред организму
Ежедневно человек покупает и употребляет продукты, которые вредят его здоровью. Часто бывает так, что в некоторых продуктах мы не видим угрозы и регулярно их употребляем.
Кроме фаст-фуда и газированных напитков, в корзинке любого человека иногда попадаются продукты, которые являются злейшими врагами организма. Что никогда не стоит покупать в супермаркете, пишет издание Vesti.
Попкорн с различными вкусами
Готовый попкорн, купленный не в кинотеатре, может показаться безобидной едой. Но в таком продукте много соли и жира, а также красителей и искусственных ароматизаторов. Магазинный вариант – это издевательство над желудком и печенью.
Бульонные кубики
Такие кубики существенно улучшают вкус первого блюда, но использовать их не стоит. В них содержится сахар, соль, трансжиры, глутамат натрия. Если без специй никак – замените сушеными травами, вкус блюда станет лучше, а организму – польза.
Крупа с добавками
На полках супермаркета сейчас появились рис и булгур со специями и сушеными овощами. Не стоит класть такую крупу в корзинку, так как там много соли и вкусовых усилителей.
Соусы и заправки для салатов
В магазинных соусах всего 20% натурального продукта, остальные 80% - натрий, сахар, насыщенные жиры. Производитель считает, что потребитель кладет 1-2 столовые ложки такого продукта на порцию, но обычно в салаты идет намного больше. А это лишние калории.
Консервированные фрукты
Такие фрукты плавают в банке в сиропе с сахаром, которые уничтожает всю пользу от этого продукта. Даже если на этикетке написано, что сахара мало или его нет, значит в составе есть другие подсластители, которые убивают микрофлору кишечника. Если нет возможности съесть свежий или замороженный фрукт, выбирайте банку, где указано, что фрукт в собственном соку.
Злаковые батончики
Это специальная уловка для любителей ЗОЖ и тех, кто на диете. В таком снеке огромное количество сахара и после него желание перекусить только увеличивается. Даже если там есть злаки, такой батончик все равно не принесет никакой пользы организму.
Сладкие йогурты
Польза от пробиотиков – мнимая. В таком йогурте есть сахар и часто его много. Наличие орехов, кусочков шоколада или гранолы не делает такой йогурт полезнее, так как такой напиток не уступает по количеству сахара пончику с наполнителем.
Мясные нарезки
В таких мясных продуктах много добавок, в том числе красителей, нитратов и натрия. Частое употребление таких продуктов приведет к проблемам ЖКТ, повышенному давлению и даже раку желудка.
Сухофрукты
Чаще всего производители добавляют в сухофрукты много сахара. Если вы покупаете на развес, то не удивляйтесь, что ваша диета не работает. В фасованных сухофруктах обращайте внимание на этикетку – там не должны быть подсластители.
Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самый опасный суп для организма человека.
А также мы рассказывали о том, какими продуктами не стоит закусывать алкоголь.
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Автор: Анна Шиканова