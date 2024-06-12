5 ідеальних парфумів для жінок на літо 2024, які не "задушать" ароматом та запам'ятаються назавжди

З настанням літам дуже актуально питання жіночих парфумів на спекотну пору, адже дуже важливо, щоб такі аромати не обтяжували образ та не "душили" своїм запахом оточуючих та, звісно, власницю.

Які аромати найкраще обрати на літо та бути в парфюмерному тренді - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які аромати краще обирати на літо

На літо краще обирати парфуми з легкими, свіжими та фруктовими ароматами. Вони легкі, не шлейфові та не набриднуть вам у спеку, коли й так немає чим дихати. Ось деякі популярні варіанти:

Цитрусові аромати

Парфуми з нотами лимона, лайма, грейпфрута або апельсина ідеально підходять для літнього сезону. Вони додають енергії та свіжості.

Фруктові аромати

Аромати з нотами ягід, персика, ананаса чи маракуйї також дуже популярні влітку. Вони створюють легку, але яскраву атмосферу.

Акватичні аромати

Парфуми з нотами морських бризів, свіжого повітря та водних нюансів дуже підходять для літніх днів і створюють відчуття прохолоди.

Квіткові аромати

Легкі квіткові аромати з нотами троянди, жасмину, лаванди або лотосу можуть бути також добрим вибором на літо, особливо на вечірні чи романтичні випадки.

Важливо також пам'ятати, що влітку запах може бути більш інтенсивним через тепло, тому краще обирати парфуми з меншою концентрацією аромату, наприклад, туалетна вода або вуаль для волосся.

5 найкращих парфумів на літо

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Цей парфум від відомого британського бренду Jo Malone належить до акватичних ароматів. Його основні ноти - це бергамот, листя бучу, насіння амбретти. Ноти серця - мінеральні ноти, морська сіль, сухофрукти.

"Втеча від повсякденності до узбережжя, яке продувається вітрами. Хвилі розбиваються в білу піну, солоні морські бризки наповнюють повітря свіжістю. Повний життя з мінеральним запахом скель, танучих в деревному теплі шавлії", - ось так описує аромат виробник.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Diptyque Philosykos

Цей парфум очолює своєрідний хіт-парад літніх ароматів вже багато років поспіль. І не дивно. В ньому є все - інжир, деревина, свіжість та оригінальність.

Philosykos - це ода грецькому гаю: зелена свіжість листя, молочний аромат інжиру, підкріплений деревною щільністю.

"Спогад про грецьке літо на горі Пеліон, де, щоб дістатися до моря, потрібно було пройти через дикий гай залитих сонцем смоковниць", - розповідають творці аромату.

Diptyque Philosykos

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Цей аромат - справжній хіт літа та любов на роки. Незвичайні, пряно-свіжі з теплою літньою нотою. Викликають незабутні ностальгічні спогади дитинства: різнотравя, теплої землі та післядощового озонистого повітря.

Це ароматна ода красі індійської природи у період свіжих мусонних дощів. Автор композиції Жан-Клод Эллена, відомий парфумер французького дому високих мод Hermes, відвідав воістину райський куточок - штат Керала, що на південному заході Індії.

Саме ця подорож і надихнула його на створення чудового деревно-пряного запаху.

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Olfactive Studio Still Life

Неймовірний аромат, який особливо доречний влітку. Його власниця не залишиться непоміченою, дуже компліментарий парфум.

У початкових нотках чудової парфумерної композиції відчуваються відтінки юзу, рожевого перцю, елемі, чорного перцю, китайського перцю sichuan.

У сердечних нотках проявляється зірчастий аніс із гальбанумом. У шлейфі дивовижно поєднується віргінський кедр, ром та амбра, даруючи насиченість та витонченість.

Olfactive Studio Still Life

Maison Margiela REPLICA From the Garden

Трендовий, сучасний парфум, який подарує вам насолоду кожного літнього дня. Акорд листя помідорів в серці поєднується з першими нотами зеленого мандарина, створюючи свіже й соковите враження.

Далі вибухає акцент герані, яку чудово доповнює звучання пачулі у базовій ноті. Їхні акорди зелені й підбадьорливі, але водночас вони надають аромату вологого, земляного характеру. У серці розквітає витонченість троянди, за якою слідує землистий мох у супроводі п'янкого білого мускусу.

Maison Margiela REPLICA From the Garden