Парикмахер назвала совершенно бесполезное средство для волос, на которое женщины выбрасывают деньги

Масла для волос, широко представленные в магазинах косметики, абсолютно не решают проблему с ростом волос. Некоторым типам волос они абсолютно не подходят.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение парикмахера и стилиста по волосам Руслану Белу в Instagram.

Почему масло для волос не работает

По словам экспертки, бьюти индустрия пишет на продуктах все, чтобы люди покупали этот продукт.

"Не воспринимайте масло для волос как панацею. Все имеет свое предназначение. Иногда продукт нужен, а иногда наоборот - лучше не использовать", - сообщила Руслана.

Чаще всего кончики волос являются наиболее пересушенными и пористыми. Именно здесь силиконы в масле из витрин имеют возможность дать эффект, заполнив ячеистую структуру.

По словам парикмахера, масло не укрепляет волосы и не стимулирует их рост.

Дело в том, что концентрат натурального масла имеет слишком большую молекулу, чтобы проникнуть и восполнить поры волоса. Поэтому она остается на поверхности волоса, придавая ему массный блеск. Пользы от этого нет никакого, вреда тоже.

"Натуральные масла, да и их имитации по маркетам - не являются теми средствами, которые по опыту я рекомендую своим клиентам", - написала Руслана.

Что входит в состав косметических масел

В основном в составе косметических масел для волос 90% силиконы и только 10% растительного масла.

Силиконы в несмываемых средствах - это не всегда плохо, они заполняют поры в волосе или от окрашивания, или от термического происхождения. Но масло со своей консистенцией подходит не всем типам волос.