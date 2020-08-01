ru
ua

От Перу до Индонезии: что иностранные СМИ писали о назначении Луческу в "Динамо"

 

Такого интереса к украинскому футболу не было давно

Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" (Киев). Для многих в Украине эта новость стала сенсацией, поэтому его назначение, а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций.

Впрочем, интерес к назначению Луческу проявили и далеко за пределами в Украине. Что говорить, если за первой тренировкой Луческу в "Динамо" следили даже в Индонезии.

В большинстве же своем иностранные журналисты писали о переживаниях Луческу, его переписке с президентом клуба и первой тренировке.

Предлагаем ознакомиться с тем, в каких странах следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.

АНГЛИЯ


АРГЕНТИНА


БЕЛЬГИЯ


БРАЗИЛИЯ


ВЕНГРИЯ


ГАНА


ГЕРМАНИЯ


ГРЕЦИЯ


ДАНИЯ


ИЗРАИЛЬ


ИНДИЯ


ИНДОНЕЗИЯ


ИСПАНИЯ


ИТАЛИЯ


ЛЮКСЕМБУРГ


МЕКСИКА


НИДЕРЛАНДЫ


ПЕРУ


ПОЛЬША


ПОРТУГАЛИЯ


РУМЫНИЯ


ТУРЦИЯ


ФИЛИППИНЫ

Самые читаемые новости


ФРАНЦИЯ


ХОРВАТИЯ

Прогноз погоды
► В школах Киева перед уроками теперь будут петь гимн Украины ► Как будут работать школы с 1 сентября: социальная дистанция и уроки на воздухе
Читать все новости