Від Перу до Індонезії: що іноземні ЗМІ писали про призначення Луческу в "Динамо"

Мірча Луческу став головним тренером "Динамо" (Київ). Для багатьох в Україні ця новина стала сенсацією, тому його призначення, а також подальші події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій.

Втім, інтерес до призначення Луческу проявили й далеко за межами України. Що говорити, якщо за першим тренуванням Луческу в "Динамо" стежили навіть в Індонезії.

У більшості ж своєму іноземні журналісти писали про переживання Луческу, його листуванні з президентом клубу і перше тренування.



Пропонуємо ознайомитися з тим, в яких країнах стежили за ситуацією, пов'язаної з "Динамо" і Луческу.

АНГЛІЯ



АРГЕНТИНА



БЕЛЬГИЯ



БРАЗИЛІЯ



УГОРЩИНА



ГАНА



НІМЕЧЧИНА



ГРЕЦІЯ



ДАНИЯ



ІЗРАЇЛЬ



ІНДІЯ



ІНДОНЕЗІЯ



ІСПАНІЯ



ІТАЛІЯ



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