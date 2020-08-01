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Від Перу до Індонезії: що іноземні ЗМІ писали про призначення Луческу в "Динамо"

 

Такого інтересу до українського футболу не було давно

Мірча Луческу став головним тренером "Динамо" (Київ). Для багатьох в Україні ця новина стала сенсацією, тому його призначення, а також подальші події, пов'язані з румунським тренером, викликали справжню бурю емоцій.

Втім, інтерес до призначення Луческу проявили й далеко за межами України. Що говорити, якщо за першим тренуванням Луческу в "Динамо" стежили навіть в Індонезії.

У більшості ж своєму іноземні журналісти писали про переживання Луческу, його листуванні з президентом клубу і перше тренування.

Пропонуємо ознайомитися з тим, в яких країнах стежили за ситуацією, пов'язаної з "Динамо" і Луческу.

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